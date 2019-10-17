【施政迴響】高盛料短期內供應不會有實質變化，籲買入長實恒地等

《經濟通通訊社１７日專訊》高盛發表報告表示，新一份《施政報告》大部分措施對未來數

年的土地供應影響有限，相信短期的土地供應不會有實質的變化。長遠而言，該行相信政府將會

透過重新規劃、收回土地及填海等方式去增加發展用地。

對於政府提出放寬按保的樓價上限，高盛認為此舉對二手住宅市場影響正面，維持對今明兩

年樓市的預測不變，因為《施政報告》的實際效果需時反映。

高盛又予恆地（０００１２）、長實（０１１１３）「買入」評級，認為恆地現金充裕，每

股股息的複合增長率料可維持在１０％水平，而長實的經常性收入水平較高，以及其在港盈利風

險較小。另外，該行重申對新地（０００１６）及信置（０００８３）的「買入」評級，料租金

收入增長等將支持派息增長。（ｋｉ）



表列高盛對地產股之投資評級及目標價：



股份 投資評級 目標價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

長實（０１１１３） 買入 ７４元

恆地（０００１２） 買入 ５２元

新地（０００１６） 買入 １４５元

九倉置業（０００１７） 買入 ５４元

信置（０００８３） 買入 １５元

嘉里建設（００６８３） 中性 ２９﹒５元

希慎興業（０００１４） 中性 ３７﹒６元

新世界（０００１７） 中性 １１﹒３元

太古地產（０１９７２） 中性 ２７﹒８元

恆隆地產（００１０１） 沽售 １８元

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

