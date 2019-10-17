【施政迴響】匯證：放寬按揭成數有助支撐樓價，有利地產股前景

《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，匯證發表

研究報告指，房屋及土地供應為是次報告的重點，並認為《施政報告》有利香港地產板塊，因當

中提供更多的執行計畫以解決香港的房屋問題，該行對地產板塊持正面的看法，看好新地

（０００１６）、會德豐（０００２０）及信置（０００８３）。

該行續指，放寬按揭成數為是次報告中最大的驚喜，將有助支撐樓價，並能幫助重建房屋階

梯，重新喚起不同收入階層家庭對置業的希望，而港鐵（０００６６）亦可受惠於三個鐵路項目

的開展。



股份（編號） 目標價 投資評級

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信置 （０００８３） １４﹒７元 買入

新地 （０００１６） １４５﹒２元 買入

會德豐（０００２０） ５８﹒０元 買入

港鐵 （０００６６） ５７﹒７元 買入

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（ｂｎ）





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