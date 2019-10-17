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17/10/2019 15:39

【施政迴響】匯證：放寬按揭成數有助支撐樓價，有利地產股前景

　　《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第三份《施政報告》，匯證發表
研究報告指，房屋及土地供應為是次報告的重點，並認為《施政報告》有利香港地產板塊，因當
中提供更多的執行計畫以解決香港的房屋問題，該行對地產板塊持正面的看法，看好新地
（０００１６）、會德豐（０００２０）及信置（０００８３）。
　　該行續指，放寬按揭成數為是次報告中最大的驚喜，將有助支撐樓價，並能幫助重建房屋階
梯，重新喚起不同收入階層家庭對置業的希望，而港鐵（０００６６）亦可受惠於三個鐵路項目
的開展。

　　股份（編號）　　　　　　　　目標價　　　　　投資評級
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信置　（０００８３）　　　１４﹒７元　　　　　買入
　　新地　（０００１６）　　１４５﹒２元　　　　　買入
　　會德豐（０００２０）　　　５８﹒０元　　　　　買入
　　港鐵　（０００６６）　　　５７﹒７元　　　　　買入
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｂｎ）


　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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