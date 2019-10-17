【施政迴響】華僑永享料全年樓價仍可升５％，本港或再現財赤

《經濟通通訊社１７日專訊》華僑永亨銀行發表研究報告指出，昨日發表的施政報告聚焦於

樓宇、土地供應問題，估計放寬首次置業人士的按揭成數及減低借貸成本，短期內可令樓市跌勢

受控，估計全年樓價仍可上升５％，但長遠而言，樓市走勢將取決於香港經濟和勞工市場前景、

以及公營房屋供應。

華僑永亨估計，新措施將令樓價在５００－１０００萬元的私人住宅，交投回升，而發展商

推新盤，暫時可免減價促銷，即使樓市仍面對多項不利因素，但相信全年樓價仍可升５％，年初

至８月為止，本港樓價累升８﹒５％。

報告指出，物業及基建興建項目，意味中期內公共開支將會增加，有助本港經濟抵禦外部負

面因素，同時施政報告亦提出了支持中小企和交通物流等措施，政府亦繼續推動創科發展，以配

合大灣區發展計劃。

報告說，繼８月公布紓困措施後，施政報告再加碼，雖然此舉可以緩和增長下行風險，但不

足以重振消費者信心。報告認為，在推出連串紓困措施後，本港可能繼２００３－０４年後，首

次再錄財政赤字，但香港財儲備豐厚，２０１８－１９年度便達１﹒１７萬億元，佔國內生產總

值超過４０％，因此該行相信，政府在２０２０－２１年度將繼續實施擴張性財政政策，以刺激

經濟增長。（ｃｌ）





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