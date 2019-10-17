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17/10/2019 14:35

【施政迴響】華僑永享料全年樓價仍可升５％，本港或再現財赤

　　《經濟通通訊社１７日專訊》華僑永亨銀行發表研究報告指出，昨日發表的施政報告聚焦於
樓宇、土地供應問題，估計放寬首次置業人士的按揭成數及減低借貸成本，短期內可令樓市跌勢
受控，估計全年樓價仍可上升５％，但長遠而言，樓市走勢將取決於香港經濟和勞工市場前景、
以及公營房屋供應。
　　華僑永亨估計，新措施將令樓價在５００－１０００萬元的私人住宅，交投回升，而發展商
推新盤，暫時可免減價促銷，即使樓市仍面對多項不利因素，但相信全年樓價仍可升５％，年初
至８月為止，本港樓價累升８﹒５％。
　　報告指出，物業及基建興建項目，意味中期內公共開支將會增加，有助本港經濟抵禦外部負
面因素，同時施政報告亦提出了支持中小企和交通物流等措施，政府亦繼續推動創科發展，以配
合大灣區發展計劃。
　　報告說，繼８月公布紓困措施後，施政報告再加碼，雖然此舉可以緩和增長下行風險，但不
足以重振消費者信心。報告認為，在推出連串紓困措施後，本港可能繼２００３－０４年後，首
次再錄財政赤字，但香港財儲備豐厚，２０１８－１９年度便達１﹒１７萬億元，佔國內生產總
值超過４０％，因此該行相信，政府在２０２０－２１年度將繼續實施擴張性財政政策，以刺激
經濟增長。（ｃｌ）

　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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