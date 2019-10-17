《國金與投資－曾廣標》鞏固國際大都會的地位

《國金與投資》中美高級代表新一輪貿易磋商取得臨持妥協，主要是美國暫停再增加關稅以

換取中國較大幅度增購美國農產品。不過，由於暫時只是口頭協議，在未來一個月還要將其他相

關的協議寫在文件裏，使中美領袖可以趁下月中旬在智利參加亞太經合峰會時順便見面商討及簽

署這份被稱為第一階段的貿易協議。而根據特朗普的說法，第二階段以至第三階段的談判會隨即

展開，言下之意是希望在美國明年１１月大選前與中國達成經貿協定。



＊特朗普須公正對待香港＊



特朗普的樂觀之情，主要是為大選做勢，近期他捲入「通烏門」受民主黨政敵展開彈劾，而

愈來愈多的證供對他不利，因此，他要鞏固農民粉絲對他的支持，也有必要與中方達成妥協以穩

定美國經濟，而習近平也明白特朗普的需要，在正式簽文件之前已開始展開採購，畢竟中國市場

對於相對廉價的美國農產品是有需要的。



習特能否順利簽字除了文本內容要有共識之外，可能亦要視乎香港的事態發展。特朗普重申

相信習近平會自行解決香港所發生的風波，及指出香港示威者的人數已有所減少，言下之意是他

不同意直接干預香港事務。然而，在國會內，民主黨和共和黨一些議員正力推《香港人權和民主

法案》，以及其他威脅制裁香港的議案，相關議案在眾議院已獲得通過，稍後在參議院通過亦會

是意料中事，從現時美國議會的情緒來看，取得三分二的大多數支持足以推翻特朗普的可能否決

也應是大概率的事情。



＊美通過人權民主法案將如何？＊



人權和民主議案要求行政當局每年向國會提交有關香港相關情況的報告，使國會決定是否延

續給予香港有別於中國內地的優惠待遇，理論上不會即時影響香港的營商環境。但制裁所謂違反

人權的中港官員，則可能在不久之後便會落實，到時會令到相關人士（甚至可能包括直系親屬）

難以進入美國以至在美國的財產會被凍結。



對於美國眾議員通過議案，北京已提出抗議及揚言進行反制。我認為，若中港官員受到制裁

，中國亦可能會限制一些敵意的美國組織或人物在中港活動，但應不至於凍結相關人士在香港的

財產。



香港作為國際城市，被視為一個經濟實體，不可能完全不理會西方主流的看法，然而，今番

美國議員們不顧事實，把香港的暴力衝突單方面歸究於北京和特區政府以及香港警隊，妄顧激進

示威者主動進行暴力挑釁和破壞，擺明是要把美國大棒又一次隨意揮舞。因此，中方也應該要求

特朗普行政當局表態及說出公道話。



香港社會仍然動盪，但正如特朗普觀察所得，示威的人減少了，同時，由於激進派變得更加

暴力，西方記者也開始有所改變，不再一味抨擊香港警方。然而，美國議員們還是單方面指責香

港和北京，充分反映出大美國主義的霸道。



＊爭取把溫和反對派納入體制＊



香港將進行區議會選舉，特區政府宜把更多溫和反對派人士引向爭取加入體制，盡量避免

ＤＱ參選者。事實上，凡是參選區議會的，不可能倡導支持用暴力來破壞社區。若然，街坊們也

會對他們避之則吉。



＊港官宜多外訪介紹香港真相＊



區議員主要是為社區服務，若能招納更多人參選，對於香港社會走出動盪困境也會是很大的

幫助。現時，香港最重要的是恢復安定，唯有此才可以重建繁榮，才可以推行深層次的結構性改

革，改善貧富懸殊和房屋等問題，使年青一代看到前途。



當反對派的名人們常到美國和其他西方國家游說時，特區政府的高官們亦應理直氣壯地到各

國介紹香港一直是自由法治社會，及以更多證據駁斥坊間胡亂傳說的有關謀殺及酷刑等謠言，從

而爭取國際間更多人了解香港的真相，鞏固香港作為國際大都會的地位。

《資深評論員 曾廣標》

