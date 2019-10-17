《行內行外－梁崇讓》金融業會有「大台」嗎？

《行內行外》從最新經濟數據顯示，黑衣人「攬炒害港」手段初步取得成功，令到香港市民

日常生活備受滋擾，出入交通不便，港鐵更出現全線停止服務，部分地鐵站因嚴重破壞而封站，

地鐵是香港市民和上班一族的主要交通工具，地鐵不能提供服務實令廣大市民叫苦連天，怨聲載

道。



＊尖咀吉舖倍增＊



觀乎這段日子，黑衣示威者所到之處，很多店鋪都關上門不敢營業，而供應全港市民日用品

和食物的大型超市店中，也曾有一間出現停業或提早關門，有市民擔心將不易買到日常用品和食

物，故引致多家超市出現購物人龍，瘋狂搶購的賓虛場面。另外互聯網上還瘋傳很多失實謠言，

令很多人感到不安和恐懼，真以為香港已失控，陷入無政府狀態云云。雖然黑衣人攬炒初步奏捷

，但卻未能成功逼令政府答應示威者提出的五大訴求，市民仍是如常上班，學生還是如常上學，

只是這樣拖累下去，最大損失的永遠是香港的經濟和全港市民。



從社會表面來看，目前受到最大影響的是零售業，據報道：尖沙咀為重災區，料短期內吉舖

將急增至２００間，較第三季增加一倍，而零售業８月的總銷值只有約２９０億元，急跌超過二

成，從數據上分析，其傷害比沙氏時期更為嚴重，而且復甦期倍加困難。



＊政客煽動青年＊



至於資金方面，本地銀行體系的港元存款和美元存款結餘皆在下跌，顯示有資金不斷流出香

港。雖然百威亞太（０１８７６）捲土重來，成功在港上市，但內地個人護理及美容產品製造及

銷售商澳寶，因本港經濟環境不穩定，暫停來港上市；另對沖基金和外資大行同時唱淡港股，如

港股大跌，在數字上來看金融市場的損失遠比零售業大。因此，目前香港這種攬炒、激進、暴力

示威的做法，對香港只有傷害，沒有任何好處。



最感痛心的是被別有用心的政客和組織，他們用百般欺騙和加上宣傳的手法去煽動無知的年

青人犯罪和搞破壞，在被捕人士當中，不乏未成年人士和學生們，這些人都是香港社會未來的主

人翁，他們破壞社會的行為，傷害了社會也同時傷害了自已，真教人心痛，亦絕不值得鼓勵。這

究竟是學校教育出了問題，還是社會和家庭教育出了問題？或是三者之中都有一定的責任呢？



＊逼券商走絕路＊



回說這１０多年來，本港金融業遭受重重打擊，除了受２００８年金融海嘯餘震的影響外，

近年有關當局在制度上嚴謹「加料」的監管，加重了本土證券公司經營成本乃是致命傷，自

２００３年「撤銷最低佣金制」和「一業兩管」的影響深遠不再多說外，近年變本加厲的監管，

成為了打壓業界的重錘，證監會採用前置式監管，本是無可厚非，因可盡快抽出有問題的上市公

司，但證券公司融資活動新指引，卻對已是經營困難的本土證券公司頸項架上一把刀，無疑逼令

本土證券公司因缺乏資金而走上絕路。



最令業界質疑的是，近年已鮮有證券公司因資金問題而出現倒閉事件，這表明目前的財政資

源申報制度已非常有效，那為何仍還要在頸項上添加一把刀呢？因此也令人質疑現時的新指引，

是針對上市公司還是證券公司呢？坦白說，中小企業的營運極需要資金支持，證監會的做法似乎

在趕絕中小型上市公司，有關當局近年對中小型上市公司的營運和股權轉讓不斷收緊，這令業界

意識到有關當局真正的目的何在？



在另一方面，對較大市值的同股不同權和無盈利的生物科技公司，卻採取較容忍和寬鬆的態

度，這也表示了重大輕小的心態。這種做法是否欠缺公平公道呢？事實眼見這類新經濟公司在上

市前，總有人打鑼打鼓地吹噓其投資價值，以吸引投資者入股，結果往往令投資者焦頭爛額，欲

哭無淚，甚至投訴無門。現時本土證券業業界和投資者都叫苦連天，這是否涉及有關當局金融業

政策失誤有關呢？



＊自由度排第一＊



後記：上周五（１１日），美國總統特朗普在白宮接見中國國務院副總理劉鶴，宣布兩國就

經貿問題達成第一階段的「可觀」協議，雙方就知識產權、金融服務及購買農產品達成共識，將

於未來三至五周把內容寫成文本。特朗普預期兩國領袖於下月１６至１７日在智利舉行的

ＡＰＥＣ峰會期間簽署，並認為中美達成首階段貿易協議對港人也是有利的，更表示香港的示威

有減退的跡象，慢慢會自然平息。



在中美未正式公布貿易談判達成協議前，香港市場已傳出有大台吶喊鳴金收兵，同一時間港

股的表現開始有回升跡象，又是否早有「春江鴨」呢？真是天曉得！早前有西方傳媒公布，香港

的自由度仍是全球第一，競爭力世界第三，這是由西方機構調查所得，估計造假機會不大，如有

水份也應不會相差太多，那為甚麼還有香港人說香港自由度不夠和沒有競爭力呢？那還要向排名

較後的國家來支持港人爭取自由度，確實有點矛盾和不合情理，真有點令人莫名其妙哩！《香港

證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

