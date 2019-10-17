《專家之言－黃德几》和諧汽車（０３８３６）受惠豪華車市場回暖

《專家之言》內地汽車銷售自去年起呈現弱勢，而２０１９年上半年整體表現仍然疲弱。不

過，中國汽車流通協會的數據，今年上半年中國豪華乘用車銷量按年升１５﹒６％，仍保持穩健

增長。因此，汽車代理商盈利表現關鍵，取決於旗下代理品牌，是否受到市場青睞，毛利率能否

保持。另外，國務院辦公廳早前發佈《關於加快發展流通促進商業消費的意見》措施，當中包括

逐步放寬或取消汽車限購具體措施，並鼓勵內地政府機構購置新能源汽車，以及放寬跨省汽車交

易限制，長遠料有助汽車代理商的業務發展。



＊積極拓展新能源汽車＊



和諧新能（０３８３６）為內地大型汽車經銷商，同時投資自主開發電動車。今年６月底，

集團開業６９經銷商網點，覆蓋全國２４個城市，代理１４個豪華及超豪華品牌。集團已獲授權

及待建的共計６個品牌，１２家店面，分布於北京、武漢、鄂爾多斯、呼和浩特等中國一二線城

市。今年上半年，寶馬（ＢＭＷ）為集團代理佔比最大的品牌，總銷量按年增加３３﹒１％至

１１６０６台；雷克薩斯（Ｌｅｘｕｓ）作為第二大品牌，總銷量升３０﹒７％至１７２３台。

期內，法拉利（Ｆｅｒｒａｒｉ）和勞斯萊斯（Ｒｏｌｌｓ Ｒｏｙｃｅ）的銷量，分別按年增

加１７２﹒７％和９０％。

集團積極拓展新能源汽車，將旗下專注新能源汽車銷售的「和諧智聯」與運營逐步成熟的「

和諧修車」合併融合。今年上半年，新公司已經獲得包括拜騰和廣汽等的８個新能源品牌授權，

數十家門店正在備當中，門店主要分佈於內地一線城市及新一線城市，包括北京、上海、廣州和

深圳等。拜騰（ＢＹＴＯＮ）為集團創始投資的高端智能互聯電動汽車製造商，其位於南京的全

球生產基地第一期已完成封頂，計劃第三季度開始試生產，值得留意。



＊半年收入增近２６％＊



今年上半年，集團收入５８﹒９２億元（人民幣，下同），按年上升２５﹒７％，其中新車

銷售收入增加２６﹒２％至人民幣５０﹒４８８億元，售後及精品業務收入升２０﹒７％至

８﹒３１億元，分別佔總收入８５﹒７％和１４﹒１％。期內，按豪華品牌收入計算，雷克薩斯

和寶馬收入佔新車總收入８１﹒３％。今年中期純利２﹒８６億元，按年倒退３２﹒６％。若剔

除河南和諧汽車維修服務有限公司和Ｆｕｔｕｒｅ Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｃｏｒｐ﹒

Ｌｔｄ﹒ Ｃａｙｍａｎ影響後，４Ｓ店業務貢獻溢利２﹒８１億元，按年增長１２﹒１％。

股價走勢上，８月１５日跌至２元（港元，下同）止跌回升，升至９月中橫行整固，惟ＳＴ

Ｃ％Ｋ線升穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距維持，短線走勢有待改善，可考慮２﹒４元吸納，反彈阻

力２﹒８６元，不跌穿２﹒３元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》

（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

