《經濟通通訊社１７日專訊》外電引來市場消息指出，港交所（００３８８）將於明年年中
推出新型結構產品：「單日槓桿證」（Ｄａｉｌｙ Ｌｅｖｅｒａｇｅ
Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅｓ，ＤＬＣｓ）。據報，產品類似目前在新加坡交易的相關產品，有三
倍、五倍和七倍槓桿，與股市指數及單一個股掛勾。
據資料顯示，單日槓桿證主要用於短線操作，以與股指掛勾的３倍槓桿證為例，若其指數單
日上升１％，槓桿證的價格則會上漲３％。（ｅｃ）
17/10/2019 15:19
消息指港交所（００３８８）將於明年年中推出「單日槓桿證」
《經濟通通訊社１７日專訊》外電引來市場消息指出，港交所（００３８８）將於明年年中
推出新型結構產品：「單日槓桿證」（Ｄａｉｌｙ Ｌｅｖｅｒａｇｅ
Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅｓ，ＤＬＣｓ）。據報，產品類似目前在新加坡交易的相關產品，有三
倍、五倍和七倍槓桿，與股市指數及單一個股掛勾。
據資料顯示，單日槓桿證主要用於短線操作，以與股指掛勾的３倍槓桿證為例，若其指數單
日上升１％，槓桿證的價格則會上漲３％。（ｅｃ）
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