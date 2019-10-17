消息指港交所（００３８８）將於明年年中推出「單日槓桿證」

《經濟通通訊社１７日專訊》外電引來市場消息指出，港交所（００３８８）將於明年年中

推出新型結構產品：「單日槓桿證」（Ｄａｉｌｙ Ｌｅｖｅｒａｇｅ

Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅｓ，ＤＬＣｓ）。據報，產品類似目前在新加坡交易的相關產品，有三

倍、五倍和七倍槓桿，與股市指數及單一個股掛勾。

據資料顯示，單日槓桿證主要用於短線操作，以與股指掛勾的３倍槓桿證為例，若其指數單

日上升１％，槓桿證的價格則會上漲３％。（ｅｃ）

