【脫歐協議】脫歐協議需英國會通過，北愛民主統一黨反對立場未變

《經濟通通訊社１７日專訊》歐盟與英國達成「脫歐」協議，需要獲英國議會通過，「脫歐
」協議才能真正成立，而北愛爾蘭民主統一黨（ＤＵＰ）對外電表示，不會支持新協議，一貫反
對立場沒有變。英鎊兌美元最新升幅收窄，報１﹒２８９２漲０﹒４７％，此前一度逼近
１﹒３關口。
標普５００指數期貨擴大漲幅，一度上漲０﹒５％，而道指和納指期貨亦曾分別上漲
０﹒４％和０﹒５４％。（ｅｃ）
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