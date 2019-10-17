【脫歐協議】脫歐協議需英國會通過，北愛民主統一黨反對立場未變

《經濟通通訊社１７日專訊》歐盟與英國達成「脫歐」協議，需要獲英國議會通過，「脫歐

」協議才能真正成立，而北愛爾蘭民主統一黨（ＤＵＰ）對外電表示，不會支持新協議，一貫反

對立場沒有變。英鎊兌美元最新升幅收窄，報１﹒２８９２漲０﹒４７％，此前一度逼近

１﹒３關口。

標普５００指數期貨擴大漲幅，一度上漲０﹒５％，而道指和納指期貨亦曾分別上漲

０﹒４％和０﹒５４％。（ｅｃ）

