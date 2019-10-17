【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１７日專訊》新一份施政報告利好本地地產股，整個板塊延續昨日強勢，

信置（０００８３）、新地（０００１６）及新世界（０００１７）早市分別上升０﹒３３％報

１２﹒３元，上漲２﹒５２％報１１８﹒１元，以及走高４﹒２８％報１１﹒２２元。上述三家

地產股年結日均在６月底，早前公布全年度業績，分別宣派末期息４１仙、３﹒７元及３７仙，

分別在１０月２８日、１１月１１日及１１月２１日除淨，投資者冀「財息兼收」就要留意相關

日子。

除了派息外，上市公司每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留

意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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保誠 （０２３７８） 每股獲派一股 １７╱１０ ２１╱１０ －

Ｍ＆Ｇ股份

平安證券（００２３１） 二供一， ２２╱１０ ２４╱１０－３１╱１０ ２７╱１１

供股價５仙

中科生物（０１２３７） 五合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業（０８１７３） 五十合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業（０８１７３） 合併後六供十，２３╱１０ ２５╱１０－１╱１１ １４╱１１

供股價１９仙

中海重工（００６５１） 四十合一 ２９╱１０ － －

大凌集團（００２１１） 五股送一份 ４╱１１ ６╱１１－７╱１１ １９╱１１

２０２０年認股證

中播控股（００４７１） 二十合一 １２╱１１ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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信和置業 （０００８３） 末期息４１仙，可以股代息 ２８╱１０

新鴻基地產 （０００１６） 末期息３﹒７元 １１╱１１

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