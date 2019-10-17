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即市新聞

17/10/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１７日專訊》新一份施政報告利好本地地產股，整個板塊延續昨日強勢，
信置（０００８３）、新地（０００１６）及新世界（０００１７）早市分別上升０﹒３３％報
１２﹒３元，上漲２﹒５２％報１１８﹒１元，以及走高４﹒２８％報１１﹒２２元。上述三家
地產股年結日均在６月底，早前公布全年度業績，分別宣派末期息４１仙、３﹒７元及３７仙，
分別在１０月２８日、１１月１１日及１１月２１日除淨，投資者冀「財息兼收」就要留意相關
日子。
　　除了派息外，上市公司每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留
意。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
保誠　　（０２３７８）　每股獲派一股　１７╱１０　　　　２１╱１０　　　　　　－
　　　　　　　　　　　　Ｍ＆Ｇ股份
平安證券（００２３１）　二供一，　　　２２╱１０　２４╱１０－３１╱１０　２７╱１１
　　　　　　　　　　　　供股價５仙
中科生物（０１２３７）　五合一　　　　２２╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
萬亞企業（０８１７３）　五十合一　　　２２╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
萬亞企業（０８１７３）　合併後六供十，２３╱１０　２５╱１０－１╱１１　　１４╱１１
　　　　　　　　　　　　供股價１９仙
中海重工（００６５１）　四十合一　　　２９╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
大凌集團（００２１１）　五股送一份　　　４╱１１　　６╱１１－７╱１１　　１９╱１１
　　　　　　　　　　　　２０２０年認股證
中播控股（００４７１）　二十合一　　　１２╱１１　　　　　　－　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
信和置業　　　　（０００８３）　　末期息４１仙，可以股代息　　　　　　　　２８╱１０
新鴻基地產　　　（０００１６）　　末期息３﹒７元　　　　　　　　　　　　　１１╱１１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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