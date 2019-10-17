《專家之言－李偉傑》投資者情緒有轉強跡象，港股有望挑戰百天線

《專家之言》中美雙方上周在美國舉行的第１３輪高級別貿易會談中，終於取得初步進展，

雙方達成第一階段貿易協議，美國總統特朗普其後表示，將於１１月１６至１７日在智利舉行的

亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會期間與國家主席習近平簽署相關協議，但市場仍憂慮簽訂協議前

仍存在較高變數，預計兩國仍會有一番不同層面的角力，為股市帶來噪音。



＊人行上月放水，對中資金融股產生正面作用＊



不過，現時中美雙方經過長達近一年半的僵局下，終於能行出第一步，短期市場亦欣然受落

，而雙方在第一階段達成協議主要在知識產權保護、金融服務及農產品採購方面達成協議，中國

同意採購４００億至５００億元美國農業產品，美國則暫緩原本在本周二（１５日）生效的對２

５００億美元中國進口商品關稅由２５％調高至３０％的方案，但未來要進一步達成更多貿易協

議，相信美方要將早前徵收高關稅的項目，向下調整或者取消，未來才有更多協商空間出現。

港股方面經過上星期尾開始的持續反彈，假若未見進一步利好消息出現前，有機會在五十天

平均線２６１６４點之上反覆整固，短線有機會挑戰１００天移動平均線２７０５０點水平，在

中美貿易摩擦降溫下，市場投資情緒近期亦逐步轉強，惟市場資金近期仍繼續追逐新經濟股為主

。另外，人行於上月中正式下調存款準備金率，而九月數據未完全反映降準因素，對中資金融股

亦帶來正面支持作用。



＊買入半新股前，宜先訂下目標價及止蝕策略＊



近期備受投資者關注的絕對是新股市場，在９月３０日至本周三（１６日）為止，有九隻新

股掛牌上市，以現價比較現時只有一隻下跌，其餘均錄得可觀升幅，市值較細的股份更出現倍升

的情況，新股當然未有圖表及歷史表現給投資者參考，能否出現爆升主要看定價，以及能否出現

貨源歸邊。當然保薦人功力亦需要作為參考之一，最怕是投資者對個別沒有錄得大幅超額認購的

新股而出現的爆升高位追貨，這個是考驗投資者膽量，但假若升幅過大脫離基本因素的話，投資

者需要留意其主動買盤，以及成交量會否縮減，在買入前宜先訂下明確目標及止蝕策略，未有基

本因素支持的只能作為投機性部署炒作，小心為上。

《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股

上市申請擁有財務權益）

