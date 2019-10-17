【新股上市】藍光嘉寶服務暗盤開報４５元，較上市價高出逾兩成一

《經濟通通訊社１７日專訊》內地物管公司藍光嘉寶服務（０２６０６）明日（１８日）主

板掛牌，今日於輝立暗盤交易場開報４５元，較上市價３７元高出２１﹒６２％，現價則報４８

﹒５元，高出３１﹒０８％。以現價計，每手１００股，不計手續費賺１１５０元。

而在耀才證券暗盤交易，現價報４５﹒５元，較上市價高出２２﹒９７％。

藍光嘉寶服務公開發售獲超額認購５１﹒８９倍，一手中籤率１００％，最終定價３７元，

為招股價範圍３０﹒６元至３９元的中間偏上價。（ｋｌ）

