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即市新聞

17/10/2019 09:25

【ＩＰＯ反應】世紀聯合超額認購逾２１倍，一手中籤率４０％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中山市綜合汽車服務供應商－－世紀聯合（０１９５９）公布
，其公開發售部分錄得超額認購２１﹒１６倍，認購一手中籤比率為４０％，認購２５手穩奪一
手。招股定價為１﹒０８元，為招股價範圍（１﹒０１至１﹒２３元）之中間偏下水平。
　　國際發售獲輕微超額認購，為初步可供認購的發售股份總數約０﹒０３倍。
　　由於公開部分超購總數多於１５倍，但少於５０倍，按照回撥機制下，公開發售部分增加至
３０％，最終發售數目為３７５０萬股；國際配售部分最終發售總數為８７５０萬股，相當於全
球發售股份總數約７０％。
　　３名基石投資者為均為獨立第三方，已認購３７６８萬股，佔發售股份的約３０﹒１％，佔
發行及全球發售完成後已發行股份總數約７﹒５％。投資者之一的何榮添曾於２００１至
２００２年任麗豐控股（０１１２５）行政總裁，現為ＭＯＳ　Ｈｏｕｓｅ（０１６５３）的獨
立非執行董事。
　　按照招股計算，集資淨額近１﹒０３億元，其中約３１﹒１％將用於撥付透過於中山市開設
新門店的開支；約２５﹒５％用於拓展網絡；約２８﹒１％用於拓展其他綜合性汽車服務；約１
０﹒２％用於優化及升級信息技術系統；及約５﹒１％用作一般營運資金。
　　股份預計明天（１８日）掛牌。富強金融資本為獨家保薦人。（ｊｔ）

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