【新股掛牌】綠新親水膠體首掛開報１﹒７７元，高招股價近５３％

《經濟通通訊社１７日專訊》海藻及植物性親水膠體生產商－綠新親水膠體（０１０８４）

（０１５８２）今日首掛，開報１﹒７７元，較招股價１﹒１６元高５２﹒６％，成交約

２０９３萬股，涉資３４３３萬元。每手２０００股，不計手續費，每手賺１２２０元。

綠新親水膠體公開發售部分錄得超額認購０﹒５９倍，認購一手中籤比率為１００％。招股

定價為 １﹒１６元，為招股價範圍（１﹒１６至１﹒７４元）之下限，集資淨額約１﹒８４億

元。（ｊｔ）

