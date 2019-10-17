《經濟通通訊社１７日專訊》海藻及植物性親水膠體生產商－綠新親水膠體（０１０８４）
（０１５８２）今日首掛，開報１﹒７７元，較招股價１﹒１６元高５２﹒６％，成交約
２０９３萬股，涉資３４３３萬元。每手２０００股，不計手續費，每手賺１２２０元。
綠新親水膠體公開發售部分錄得超額認購０﹒５９倍，認購一手中籤比率為１００％。招股
定價為 １﹒１６元，為招股價範圍（１﹒１６至１﹒７４元）之下限，集資淨額約１﹒８４億
元。（ｊｔ）
17/10/2019 09:23
【新股掛牌】綠新親水膠體首掛開報１﹒７７元，高招股價近５３％
《經濟通通訊社１７日專訊》海藻及植物性親水膠體生產商－綠新親水膠體（０１０８４）
（０１５８２）今日首掛，開報１﹒７７元，較招股價１﹒１６元高５２﹒６％，成交約
２０９３萬股，涉資３４３３萬元。每手２０００股，不計手續費，每手賺１２２０元。
綠新親水膠體公開發售部分錄得超額認購０﹒５９倍，認購一手中籤比率為１００％。招股
定價為 １﹒１６元，為招股價範圍（１﹒１６至１﹒７４元）之下限，集資淨額約１﹒８４億
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