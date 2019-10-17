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17/10/2019 09:22

港股高開１４４點報２６８０９點，國指升４３點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美國公布《褐皮書》經濟報告，報告指對經濟的評估較上
次悲觀，主要是企業雖預期經濟持續增長，但調低未來６至１２月前景展望，或對月尾減息有一
定程度支持。亞洲股市今早升跌不一，日經升１３點，首爾指數跌１點，港股方面今早高開
１４４點，其中昨日《施政報告》公布新一輪按揭措施，料對樓市有支持，新地（０００１６）
升近２％為藍籌榜首，新世界（０００１７）漲近１﹒５％。恆生指數開報２６８０９點，升
１４４點或升０﹒５４％，主板成交１９﹒１４億元。國企指數報１０５７５點，升４３點或升
０﹒４１％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒９２％，報６０﹒６５元；港交所
（００３８８）跌０﹒２５％，報２３５﹒６元；騰訊（００７００）升０﹒５４％，報３３２
﹒８元；中移動（００９４１）升１﹒６９％，報６６﹒２元；友邦保險（０１２９９）升０﹒
８７％，報７５﹒７元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新地　　（０００１６）　１１７﹒４０元　　　升１﹒９１％
　　中海油　（００８８３）　　１２﹒０８元　　　升１﹒８５％
　　中國移動（００９４１）　　６６﹒２０元　　　升１﹒６９％
　　中海外　（００６８８）　　２６﹒２０元　　　升１﹒５５％
　　石藥集團（０１０９３）　　１７﹒０６元　　　升１﹒５５％
　　新世界　（０００１７）　　１０﹒９２元　　　升１﹒４９％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３１﹒９５元　　　升１﹒２７％
　　恆基地產（０００１２）　　３８﹒７０元　　　升１﹒１８％
　　領展　　（００８２３）　　８５﹒３０元　　　升１﹒１３％
　　華潤置地（０１１０９）　　３６﹒９０元　　　升０﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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