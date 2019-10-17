《盤後部署》市埸對經濟數據偏向悲觀，港股或回試２６５００支持

《經濟通通訊社１７日專訊》美國９月零售銷售數據比預期差，市場憧憬聯儲局本月底繼續

減息，美股隔晚（１６日）反覆偏軟，惟港股今早則高開１４４點，由於新一份施政報告利好本

地地產股，整個板塊延續昨日強勢，支撐大市，港股更一度高見２６９５６點漲２９２點。不過

，有外資看淡明天（１８日）中國公布ＧＤＰ數據，添增市場憂慮，午後港股升幅見收窄，最終

收報２６８４８點，升１８４點或０﹒６９％。主板成交７２１﹒６２億元跌逾１２％。

國企指數報１０５８８點，升５６點或升０﹒５３％。

Ａ股走勢牛皮，上證綜合指數報２９７７，跌１點；深證成分指數報９６４５，升３點。兩

市成交共３６１２﹒０９億元人民幣。



＊中國季度ＧＤＰ升幅料降至６﹒１％＊



內地官方明天公布多項重要經濟數據，包括第三季中國國民生產總值（ＧＤＰ）、９月工業

生產指數及零售銷售指數。由於持續受貿易戰影響，市埸預料是季度ＧＤＰ表現偏弱，同比增速

微降至６﹒１％；而工業生產指數則預期增０﹒６個百分點至５％；零售銷售指數增０﹒３個百

分比至７﹒８％。由於數據反映出中國經濟放緩的程度，同時左右市場對後市的信心，繼而影響

中港股市表現。

另外，美國今晚８時３０分，將公布９月美國新屋開工及美國營建許可，市場分別預測其環

比減少８﹒６％及２６％。由於市埸預測悲觀，若數據符合預期，或會令聯儲局在月底再次減息

的機會增加。從利率期貨顯示，市場預期本月底儲局減息２５點子的機率逾８５％。

世界銀行行長馬爾帕斯（Ｄａｖｉｄ Ｍａｌｐａｓｓ）亦作出警告，如果全球貿易和英國

「脫歐」的不確定性沒有緩和，世銀會再下調全球經濟增長預測至２﹒６％，並預測２０２０年

將緩慢反彈至２﹒７％。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）日前亦將今年全球經濟增長預期下調至

３％，低於７月預估的３﹒２％，這是１０年來全球經濟的最低增速。



＊港股連日走高，上線阻力２７３００＊



港股連日上升，技術走勢而言，雖然恆指ＭＡＣＤ牛差距擴大，顯示可買入訊號，惟保歷加

通道未見大幅擴大，且頂部、中軸及底部持續橫行，預料升幅、跌幅皆不會大。不過，若果明日

中國公布ＧＤＰ數據強差人意，及其他數據表現不如預期，港股或回試２６５００點支持；相反

，若數據表現出乎意料之外，港股則有力上試２７３００點。（ｊｔ）

