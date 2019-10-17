【貿易開戰】中國８月繼續減持美債，日本持倉創近６年最大增幅

《經濟通通訊社１７日專訊》美國財政部公布，日本８月美債持倉增加近４４０億美元，為
２０１３年７月以來最大增幅，因在日債孳息率為負值的情況下，追求收益率的日本資金大舉進
入美國債市。
日本８月美債持倉升至１﹒１７４萬億美元，連續第３個月成為美債的最大持有國。
中國為美債第二大持有國，８月美債持倉規模從７月的１﹒１１０萬億美元下降至１﹒１０
３萬億美元，為２０１７年４月以來的新低。（ｍｎ）
|生財有道17/10/2019
【新加坡直擊】港人移居獅城記
|國際動態17/10/2019
民主黨初選「四辯」 拜登為子風波解畫
|香港政情16/10/2019
【施政迴響】戴德梁行：放寬按保將大幅增槓桿效應 籲勿盲目入市
|FOCUS16/10/2019
【FOCUS】「小努力」蓋「大視野」 施政報告恐難救近火
|香港政情16/10/2019
【施政報告】林鄭：施政報告多項措施 擺脫傳統官方思維
|香港政情16/10/2019
【施政報告】交通補貼升至三分之一 豁免青嶼幹線收費
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰