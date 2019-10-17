【貿易開戰】中國８月繼續減持美債，日本持倉創近６年最大增幅

《經濟通通訊社１７日專訊》美國財政部公布，日本８月美債持倉增加近４４０億美元，為

２０１３年７月以來最大增幅，因在日債孳息率為負值的情況下，追求收益率的日本資金大舉進

入美國債市。

日本８月美債持倉升至１﹒１７４萬億美元，連續第３個月成為美債的最大持有國。

中國為美債第二大持有國，８月美債持倉規模從７月的１﹒１１０萬億美元下降至１﹒１０

３萬億美元，為２０１７年４月以來的新低。（ｍｎ）

