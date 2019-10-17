《外地經濟》聯儲局褐皮書：經濟溫和增長，惟貿易戰拖慢經濟活動

《經濟通通訊社１７日專訊》聯儲局褐皮書顯示，美國經濟在９月及１０月初錄得輕微至溫

和的增長，但許多企業對未來數個月的前景更加悲觀，因美國貿易政策的影響繼續帶來負面影響

。

多個地區報告稱，由於訂單轉差，製造商正在裁員，而零售商及製造商的投入成本都在上升

，主要是受新關稅影響的產品。

聯儲局表示，全美企業零售銷售報告喜憂參半，但家庭開支總體保持穩健，而就業市場供應

仍然緊絀，總體來說就業人數略有上升，企業仍難以聘請工人。（ｍｎ）

