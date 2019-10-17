《經濟通通訊社１７日專訊》英國與歐盟接近達成脫歐協議，但英國首相約翰遜仍需要爭取
政府及國會的支持。
歐洲理事會主席圖斯克稱，達成協議的基礎已經就緒，理論上將可在周四及周五舉行的歐盟
領導人峰會上通過。
不過歐盟在峰會上批准任何協議的前提是英國下議院在周六的特別會議上對該協議也予以支
持，之後英國可能將短暫推遲１０月３１日的脫歐日期，以完善協議細節。
歐盟官員稱，雙方已經就北愛爾蘭海關安排、歐盟主張的就業及環境標準條款達成協議，而
目前唯一未解決的問題是增值稅問題。（ｍｎ）
17/10/2019 09:26
【脫歐之後】英國脫歐協議接近達成，約翰遜仍要爭取國內支持
《經濟通通訊社１７日專訊》英國與歐盟接近達成脫歐協議，但英國首相約翰遜仍需要爭取
政府及國會的支持。
歐洲理事會主席圖斯克稱，達成協議的基礎已經就緒，理論上將可在周四及周五舉行的歐盟
領導人峰會上通過。
不過歐盟在峰會上批准任何協議的前提是英國下議院在周六的特別會議上對該協議也予以支
持，之後英國可能將短暫推遲１０月３１日的脫歐日期，以完善協議細節。
歐盟官員稱，雙方已經就北愛爾蘭海關安排、歐盟主張的就業及環境標準條款達成協議，而
目前唯一未解決的問題是增值稅問題。（ｍｎ）
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