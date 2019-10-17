《經濟通通訊社１７日專訊》法國負責外交事務的國務秘書Ｊｅａｎ－Ｂａｐｔｉｓｔｅ
Ｌｅｍｏｙｎｅ表示，已非常接近達成英國脫歐協議，但仍然不能保證一定能夠成功。
較早時英國首相遜翰遜的執政盟黨北愛爾蘭民主統一黨（ＤＵＰ）表示，無法支持約翰遜與
歐盟現在所提出的脫歐協議。
ＤＵＰ在一份聲明稱，在目前情況而言將不能支持現在所建議的海關安排，而且增值稅問題
還不夠明確，但會繼續與英國政府繼續合作。（ｍｎ）
17/10/2019 14:46
【脫歐之後】法國官員：非常接近達成英國脫歐協議惟不能保證成功
《經濟通通訊社１７日專訊》法國負責外交事務的國務秘書Ｊｅａｎ－Ｂａｐｔｉｓｔｅ
Ｌｅｍｏｙｎｅ表示，已非常接近達成英國脫歐協議，但仍然不能保證一定能夠成功。
較早時英國首相遜翰遜的執政盟黨北愛爾蘭民主統一黨（ＤＵＰ）表示，無法支持約翰遜與
歐盟現在所提出的脫歐協議。
ＤＵＰ在一份聲明稱，在目前情況而言將不能支持現在所建議的海關安排，而且增值稅問題
還不夠明確，但會繼續與英國政府繼續合作。（ｍｎ）
|FOCUS17/10/2019
【FOCUS】「QE4」巧逢寬首置按揭 港樓擊鼓傳花再啟幕?
|生財有道17/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：恒地短期上試40元
|香港政情17/10/2019
【答問大會】林鄭：當對公營房屋供應有把握 會認真研究租置計劃
|香港政情17/10/2019
【答問大會】林鄭：難以完全跳出官方思維 政府需謹慎行事
|香港政情17/10/2019
【答問大會】民主派議員在會議廳叫囂 朱凱迪、陳志全等被逐離場
|中國故事17/10/2019
【京城近觀】ETC大作戰 京城第一！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰