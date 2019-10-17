【脫歐之後】法國官員：非常接近達成英國脫歐協議惟不能保證成功

《經濟通通訊社１７日專訊》法國負責外交事務的國務秘書Ｊｅａｎ－Ｂａｐｔｉｓｔｅ

Ｌｅｍｏｙｎｅ表示，已非常接近達成英國脫歐協議，但仍然不能保證一定能夠成功。

較早時英國首相遜翰遜的執政盟黨北愛爾蘭民主統一黨（ＤＵＰ）表示，無法支持約翰遜與

歐盟現在所提出的脫歐協議。

ＤＵＰ在一份聲明稱，在目前情況而言將不能支持現在所建議的海關安排，而且增值稅問題

還不夠明確，但會繼續與英國政府繼續合作。（ｍｎ）

