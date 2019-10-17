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即市新聞

17/10/2019 17:41

《台股攻略－馮偉明》台股今日高位收市

　　《台股攻略》台股今日（１７日）低開，惟尾市走強，升２４﹒０５點，終場收
１１１８６﹒８８點，成交量為新台幣１２１７億元。
　　和碩、聯發科、國巨及鴻海升３％左右，寶成升超過２％，亞泥、可成、華碩、開發金、豐
泰及台達電等升１％以上，大立光、日月光投控、新光金及國泰金等企穩，可見電金傳產族群整
固。台積電今日有回吐，跌超過１％。５Ｇ相關族群持續走強，砷化鎵族群熱絡，宏捷科逼近漲
停板，穩懋升超過２％；前鼎續升超過７％，聯鈞及波若威升３％，光環升４％，華星光升超過
７％。散熱族群再次見買盤湧入，雙鴻升超過３％，泰碩漲近２﹒５％。無線充電概念股今日亦
表現不俗，茂達及鈞寶漲停，盛群和松翰升超過２％。傳產股方面，鄉林漲停，冠德及日勝生均
升超過３％，台開、國建、基泰和皇普等升２％，國產則是攻高後沽壓湧現，僅升０﹒７％。
　　台積電法說會已公布第３季合併營收增加２１﹒６％，稅後純益更升５１﹒４％，較市場預
期為佳，市場十分期待台積電能拉升台股，惟股價今日略為回順，若成交不減，預期台股仍能挑
戰高位。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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