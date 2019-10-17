【新股上市】世紀聯合暗盤開報１﹒４元，高招股價近三成

《經濟通通訊社１７日專訊》中山市綜合汽車服務供應商世紀聯合（０１９５９）明日（１
８日）主板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統開報１﹒４元，較上市價１﹒０８元高出２９﹒６３
％，每手２０００股，不計手續費賺６４０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒４２元，高上市價３１﹒４８％，而在富
途暗盤交易系統則報１﹒３５元，較上市價高２５％。（ｕｌ）
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