《談國論企－黎偉成》銀行貸款９月快增企業拓５Ｇ

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款，於２０１９年９月份回復同

比快速增長，和止住三連跌之態，惟三季度以至二季度仍見放緩，結合工業貿易、消費零售等新

況，似意味實體經濟有增添下行的壓力。即使中美基本達致第一階段的貿易協議，但尚未簽署和

續有二階再談，變數仍多，對中國經濟尚有不輕的困擾，由是政府宜進一步強化財稅政策，以支

持經濟保持穩中有進發展。我對中國經濟前景仍有憧憬。



＊人行９月降準立竿見影仍須努力挺經＊



據中國人民銀行所發布的最新資料，金融機構的人民幣貸款增長淨額於２０１９年９月份達

１﹒６９萬億元（見表一），較上年同期多增３０６９億元或２２﹒５％，不僅成為年內暫見增

貸最快的月份，和止住６－８月份的三連跌，但由７－９月份組成的三季度累計３﹒９６萬億元

（見表二）的同比減少９﹒６％，加上由４－６月份組成的二季度３﹒８６萬億元同比亦減

７﹒５％，相對於２０１８年三及二季度同比分別增長２９﹒２４％與１１﹒４９％，有雲泥之

別之概。

商業銀行的人民幣貸款政策和策略頗見反覆之因，乃：（一）特朗普不僅自２０１８年５月

份開始對華輸美的商品單邊地加徵關稅，且把加徵範圍不斷擴大，至今逾１年，即使中國政府在

作出被動式的反制行動的同時，更十分積極通過供給側改革力挺內需以確保經濟能夠保持穩中有

進的發展，但美方所掀的貿戰顯然無可避免地使中國經貿受到相當的壓力，遂使中國的商業銀行

信貸政策有一定程度的加大審慎尺度。

由是（二）中國人民銀行得採取相應措施以鼓勵商業銀行增貸挺經濟：先於（１）９月１６

日全面下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公

司），再（２）額外對僅在省級行政區內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率１個百分點

，於１０月１５日和１１月１５日分兩次實施到位，每次下調０﹒５個百分點。

從金融機構的人民幣貸款於９月份同比大增２２﹒５％的同時，環比更飆升３９﹒７％，便

在可一定程度反映出人行於是月中之降準措施，頓生立竿見影之效。

再看金融機構（三）對非金融企業及機關團體（簡稱：企業）的貸款於２０１９年前三季度

（按：人行只披露前三季度之數，未有９月份的具體資料）尚可，淨增８﹒２２萬億元（見表三

，下同），同比增加１５﹒７％，相對於２０１８年同期７﹒１１萬億元所增的２４﹒１％少增

８﹒４個百分點，此情非差，因２０１８年前三季度的增幅異常可觀主要受到非銀行業金融機構

淨增１﹒９萬億元，而今年則淨減２，８４１萬元，來回相差２１﹒８萬億元所致。

至於商業銀行對企業的具體貸款情況，為（１）中長期貸款於２０１９年前三季度淨增

４﹒８４萬億元同比減少１﹒９％，較２０１８年同期４﹒９３萬億元所減的１２﹒３４％，少

減１０﹒４４個百分點，意味美國對華所掀貿戰使中國內需漸次轉弱之況底下，中國的公司企業

仍對中長期的投資有承諾，我估計這是中國踏入５Ｇ商用化新紀元，促境內的５Ｇ及相關的投資

日趨活躍，並在一定程度降低美對華貿戰的負面影響。



＊住戶置業需求稍轉強但消費趨下降＊



企業的（２）短期貸款於前三季度１﹒４７萬億元，比上年同期增１﹒０８倍，和（３）票

據融資於１﹒７３萬億元同比亦增４３％，相信是受到三季度季結的影響。

反而銀行業（四）對住戶的貸款值得高度關注，因：即使此之於２０１９年前三季度累計

５﹒６８萬億元同比減少０﹒２％，無疑較２０１８年同期５﹒６９萬億元所減的０﹒７％少減

０﹒５個百分點，但需要注意者為（Ｉ）住戶的短期貸款於２０１９年前三季度累計１﹒５４萬

億元，同比減少１６﹒８％，較２０１８年同期１﹒８５萬億元大增２０﹒９％的表現要差勁，

情況不可忽視，理由為住戶的各種各樣貸款是以供給側為主的內需政策的十分直接反應，建議政

府促銀行支持住戶多消費投資。

（ＩＩ）中長期貸款，於２０１９年前三季度累計４﹒１４萬億元同比增長８﹒１％，扭轉

２０１８年同期３﹒８３萬億元下跌８﹒８１％之況。住宅中長期貸款很大程度與購買商品用住

房有關。國家主席習近平多番申明「房屋是用來住的，不是用來炒的」重要政策，和國務院總理

李克強於《２０１７年政府工作報告》已力求「分類調控房地產市場」及「因城施策去庫存」，

曾使住宅為主的房地產市道不斷降溫，而相關貸款由多時縮減，發展到現今基本回穩甚至累計略

升，當屬佳態也。

還有（五）銀行業的同業市場：（ｉ）銀行間人民幣市場以拆借、現券和債券回購方式交易

於２０１９年前三季度成交總額８８６﹒８３萬億元，日均４﹒７２萬億元同比增長２１﹒４％

；和（ｉｉ）同業市場拆借息率，於９月份達２﹒５５％，同比及環比分別回落０﹒１個百分點

及０﹒３４個百分點，在季度結算的資金需求較殷切，仍有如斯佳象。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣新增貸款淨額進度（同比增╱減）



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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９月２０１９ １﹒６９萬 ２２﹒３ １３﹒６２萬 ３﹒７０

８月２０１９ １﹒２１萬 －５﹒４７ １１﹒９３萬 １﹒７０

７月２０１９ １﹒０６萬 －２６﹒９０ １０﹒７３萬 ２﹒３９

６月２０１９ １﹒６６萬 －１﹒９０ ９﹒６７萬 ７﹒１０

５月２０１９ １﹒１８萬 ２﹒７５ ８﹒０１萬 １１﹒４１

４月２０１９ １﹒０２萬 －１３﹒５６ ６﹒８３萬 １３﹒０８

３月２０１９ １﹒６９萬 ５１﹒９４ ５﹒８１萬 １９﹒５５

２月２０１９ ８８５８ ５﹒５４ ４﹒１１萬 ９﹒８９

１月２０１９ ３﹒２３萬 １１﹒４０ ３﹒２３萬 １１﹒４０

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１１月２０１８ １﹒２５萬 １１﹒６０ １５﹒０９萬 １６﹒６１

１０月２０１８ ６９７０ ５﹒１０ １３﹒８４萬 １７﹒０８

９月２０１８ １﹒３８萬 ８﹒６６ １３﹒１４萬 １７﹒７４

８月２０１８ １﹒２８萬 １６﹒８２ １１﹒７６萬 １９﹒０２

７月２０１８ １﹒４５萬 ７５﹒６５ １０﹒４８萬 １７﹒８２

６月２０１８ １﹒８４萬 １９﹒５０ ９﹒０３萬 １３﹒２９

５月２０１８ １﹒１５萬 ４﹒５０ ７﹒１９萬 １１﹒８１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

１２月２０１４ ６９７３ ９﹒７８萬 １０﹒００

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）



２０１９年 ２０１８年

（萬） （％） （萬） （％）

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三季度 ３﹒９６ －９﹒６０ ４﹒３８ ２９﹒２４

二季度 ３﹒８６ －７﹒５０ ４﹒１７ １１﹒４９

一季度 ５﹒８１ ＋１９﹒５５ ４﹒８６ ０﹒８２

前三季度累計 １３﹒６２ ＋３﹒７０ １３﹒１４ １７﹒７４

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０１９年１－９月 ２０１８年１－９月

（％） （％）

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住戶貸款 增５﹒６８萬 －０﹒２０ 增５﹒６９萬 －０﹒７０

短期－－ 增１﹒５４萬 －１６﹒８０ 增１﹒８５萬 ＋２０﹒９０

中長期－－ 增４﹒１４萬 －８﹒１０ 增３﹒８３萬 －８﹒８１

非金融機企業及其他部門 增８﹒２２萬 －１５﹒７０ 增７﹒１１萬 ＋２４﹒１０

短期－－ 增１﹒４７萬 ＋１﹒０８倍 增７０４６ －５９﹒０３

中長期－－ 增４﹒８４萬 －１﹒９０ 增４﹒９３萬 －１２﹒３４

票據融資－－ 增１﹒７３萬 ＋４３﹒００ 增１﹒２１萬 －

非銀行業金融機構 減２８４１ － 增１﹒９０萬 －

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

