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17/10/2019 09:30

《異動股》新地（０００１６）升近２％暫領漲藍籌，獲交銀看好

　　《經濟通通訊社１７日專訊》新鴻基地產（０００１６）現價升１﹒９１％，報１１７﹒４
元，暫升幅最大藍籌；成交約３２萬股，涉資３７４５萬元。
　　交銀國際發表報告表示，整體上看好施政報告中的房屋政策，認為特首林鄭月娥廣泛地回應
了土地和公共房屋供應等問題。
　　報告又指，最新政策有利於擁有強勁銷售資源的發展商，尤其是在未來１２個月內，包括新
世界（０００１７）和新地，以及農地較多的發展商，包括恆地（０００１２），因為政府加速
收回土地有助釋放相關農地的潛在價值，該行予新地及恆地「買入」評級，而新世界則予「中性
」評級。
　　現時，恆生指數報２６８０９，升１４４點或升０﹒５４％，主板成交１９﹒１４億元。國
企指數報１０５７５，升４３點或升０﹒４１％。
　　上證綜合指數報２９７９，升１點或升０﹒０４％，成交８﹒８０億元人民幣。
　　深證成份指數報９６５７，升１３點或升０﹒１６％，成交２０﹒５６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆基地產（０００１２）　　　３８﹒７０元　　　升１﹒１８％
　　新地　　（０００１６）　　１１７﹒４０元　　　升１﹒９１％
　　新世界　（０００１７）　　　１０﹒８８元　　　升１﹒１２％
　　信和置業（０００８３）　　　１２﹒２０元　　　跌０﹒４９％
　　恆隆地產（００１０１）　　　１７﹒７６元　　　跌０﹒４５％

　　嘉華國際（００１７３）　　　　４﹒２６元　　　升０﹒９５％
　　嘉里建設（００６８３）　　　２４﹒７５元　　　無升跌
　　長實集團（０１１１３）　　　５３﹒２０元　　　跌０﹒８４％
　　太古地產（０１９７２）　　　２４﹒００元　　　跌２﹒０４％
　　九置　　（０１９９７）　　　４５﹒１０元　　　升０﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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