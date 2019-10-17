【駐京專電】商務部：首９月香港投資增８﹒７％，澳門大增５１％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中國商務部公布，１－９月主要投資來源

地中，香港地區、澳門地區、新加坡、韓國、日本投資同比分別增長８﹒７％、５１﹒４％、

２７﹒８％、２７﹒８％和４％「一帶一路」沿線國家、東盟實際投入外資金額同比分別增長

１４﹒９％和１７﹒５％。

東、西部地區實際使用外資同比分別增長６﹒８％和１０﹒８％自貿試驗區實際使用外資

９８８４億元人民幣，佔比為１４﹒５％。

