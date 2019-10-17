《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》《上海證券報》報道，平安銀行
（深：０００００１）總行行長助理兼上海分行行長冷培棟被有關部門帶走調查。
同時，與冷培棟幾乎前後腳被有關部門帶走調查的，還有其前任－－曾任總行行長助理兼上
海分行行長的楊華。
對此，平安銀行表示，冷培棟因個人原因被立案調查，平安銀行將積極配合相關調查，並進
一步造好案件防控工作。
目前暫行平安銀行上海分行行長職務的是平安國際融資租賃總經理、原平安銀行廣州分行行
長張朝暉。目前，張朝暉已到任。
17/10/2019 13:15
【駐滬專電】據報平安銀行上海分行行長冷培棟、前行長楊華遭調查
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》《上海證券報》報道，平安銀行
（深：０００００１）總行行長助理兼上海分行行長冷培棟被有關部門帶走調查。
同時，與冷培棟幾乎前後腳被有關部門帶走調查的，還有其前任－－曾任總行行長助理兼上
海分行行長的楊華。
對此，平安銀行表示，冷培棟因個人原因被立案調查，平安銀行將積極配合相關調查，並進
一步造好案件防控工作。
目前暫行平安銀行上海分行行長職務的是平安國際融資租賃總經理、原平安銀行廣州分行行
長張朝暉。目前，張朝暉已到任。
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