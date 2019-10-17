【駐滬專電】人行上海總部支持金融對外開放舉措在浦東率先落地

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》人行上海總部發文指，近日和上海浦東新

區政府共同研究制定了《關於金融支持浦東新區改革開放再出發，實現新時代高質量發展的指導

意見》，明確將支持中央擴大金融業對外開放的舉措在浦東率先落地，吸引金融機構功能性總部

、外資金融機構及其子公司等落戶浦東。支持更多境外央行把人民幣作為儲備貨幣，進一步提高

境外機構投資者入市投資的便利性，積極吸引境外機構投資者進入銀行間債券市場。

同時，《意見》提出，要深化應收帳款融資服務平台推廣應用。鼓勵金融機構積極運用商業

匯票發展供應鏈金融。進一步簡化優質企業跨境人民幣業務辦理流程。加大對集成電路、生物醫

藥、人工智能、信息技術、大飛機等高端製造業的金融支持與服務。支持浦東企業進入債券市場

融資，發行絲路主題債券、綠色債券等，支持「一帶一路」建設，支持融資租賃業務發展。

此外，《意見》還支持國內外大中型企業總部入駐浦東。鼓勵跨國公司設立全球或區域資金

管理或結算中心。推進信用體系建設，完善金融消費糾紛非訴調解機制。

下一步，人行上海總部將繼續加大對浦東新區開發開放的金融支持，深化金融供給側結構性

改革，攜手浦東新區政府在金融支持浦東建設的過程中實現更大作為。

