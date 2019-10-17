【駐滬專電】中國銀行完成芝商所上海黃金期貨首批交易

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》芝加哥商業交易所表示，中國銀行完成上

海黃金（美元）期貨合約和上海黃金（離岸人民幣）期貨合約的首批交易。

美國芝商所聯合上海黃金交易所於本周一（１４日）推出了上述兩種上海黃金期貨合約，為

全球投資者參與到中國黃金市場開闢新通道。這兩種合約以上金所黃金基準午盤價格為基礎。芝

商所使用北京時間下午３時的ＥＢＳ離岸人民幣基準進行美元兌換。合約規模為１公斤，美元合

約按金衡盎司定價，而離岸人民幣合約則以克定價。

