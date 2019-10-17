《午市前瞻》施政報告刺激重磅股發力，恒指或借勢破２７３００點

《經濟通通訊社１７日專訊》美國９月零售銷售數據意外地差過預期，市場憧憬聯儲局本月

底繼續其減息步伐。另外，有消息指中美元首或於下月正式簽署貿易協議，港股今早高開１４４

點，但隨即略有回吐，升幅收窄至只有６５點報２６７２９。新一份施政報告利好本地地產股，

整個板塊延續昨日強勢，繼續帶動港股上升，今日曾高見２６９５６點飆近３００點。不過，其

後特首林鄭月娥出席施政報告答問大會時，因民主派議員示威，令大會難以順利進行，港股升幅

收窄，最終午收報２６８６２點，升１９８點或升０﹒７４％，主板成交４１０﹒９４億元。

國企指數報１０５７４點，升４１點或升０﹒４０％。

內地Ａ股窄幅上落，上證綜指報２９７８點，升不足１點；深成指數報９６５９點，升１７

點或升０﹒１８％，兩市成交２０８８﹒４１億元人民幣。

重磅股普遍向上，騰訊（００７００）升０﹒１２％，報３３１﹒４元；港交所

（００３８８）微跌０﹒３４％，報２３５﹒４元；友邦（０１２９９）漲１﹒４７％，報

７６﹒１５元；中移動（００９４１）獲大摩評為「減持」投資評級，給予目標價為６５元，升

１﹒２３％，報６５﹒９元；建行（００９３９）獲星展重申其「買入」評級，目標價為９﹒２

元，收市微漲０﹒３２％，報６﹒３元。



＊港府推新政策，地產股及本地零售股繼續造好＊



交銀國際看好施政報告中的房屋政策，認為最新政策有利於擁有強勁銷售資源的發展商，地

產股繼續走高。新世界（０００１７）漲４﹒２８％，報１１﹒２２元，為最大升幅藍籌；恆地

（０００１２）飆３﹒１４％，報３９﹒４５元；新地（０００１６）揚２﹒５２％，報

１１８﹒１元；長實（０１１１３）升１﹒７７％，報５４﹒６元；恆隆地產（００１０１）跌

１﹒４６％，報１７﹒５８元，為表現最差藍籌。

政府放寬首置按揭上限，有利本地銀行按揭業務增長。中銀香港（０２３８８）繼續走高

１﹒６９％，報２７﹒０５元；恆生（０００１１）揚２﹒０３％，報１６５﹒７元；東亞

（０００２３）升０﹒７６％，報１８﹒６元；渣打（０２８８８）升０﹒５３％，報６５﹒８

元；匯控（００００５）升１﹒３３％，報６０﹒９元。

港府冀盡快落實一系列中小型企業及市民支援措施，有助改善市道。本地零售股個別發展，

周大福（０１９２９）飆４﹒２７％，報６﹒６元；周生生（００１１６）升２﹒２８％，報

８﹒５４元；六福（００５９０）漲３﹒２７％，報２０﹒２元；莎莎（００１７８）升

３﹒５１％，報１﹒７７元；優品３６０（０２３６０）近月有接近６０間分店遭受破壞，跌

０﹒４８％，報２﹒０６元。



＊新經濟股受追捧，眾安在線飆近７％＊



花旗最新報告指，中電信（００７２８）與聯通（００７６２）合作開拓中國５Ｇ網絡，可

節省資本開支，將中電信評級升至買入。中電信午收漲１﹒７％，報３﹒５９元；聯通下周一

（２１日）放榜，軟０﹒６％，報８﹒２４元；中通服（００５５２）軟１﹒３２％，報

４﹒４７元；中國鐵塔（００７８８）跌１﹒１７％，報１﹒６９元。

中美兩國貿易關係紓緩，濠賭股全線向上，金沙中國（０１９２８）飆２﹒５９％，報

３７﹒６５元；銀娛（０００２７）升１﹒３７％，報５１﹒９５元；澳博（００８８０）走高

２﹒６９％，報８﹒０３元；美高梅中國（０２２８２）漲１﹒３％，報１２﹒４８元；新濠國

際（００２００）升１﹒１２％，報１９﹒７８元；永利澳門（０１１２８）跟升０﹒７５％，

報１６﹒０２元。

新經濟股繼續受熱捧﹐眾安在綫（０６０６０）飆６﹒５９％，報２２﹒６５元；閱文

（００７７２）揚５﹒０３％，報３０﹒２５元；同程藝龍（００７８０）漲３﹒３４％，報

１２﹒３８元；美團點評（０３６９０）回升０﹒８３％，報９１﹒２元；平安好醫生

（０１８３３）創新高後，回吐３﹒２１％，報５８﹒８５元；創夢天地（０１１１９）升

３﹒１２％，報４﹒３元。



＊張智威：安踏市盈率太高，待回落７０元買入＊



港股今早漲逾二百點，信誠聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示上日（１６日）牛熊證

中資金主要流入熊證，目前重貨區集中在２６９００點至２６９９９點之間，券商或因而推升恆

指「殺熊」。

另外，他又指自從港府發表《施政報告》後，大市走勢開始轉好，而今日更有各個大藍籌，

如友邦、領展（００８２３），以及本地地產股發力支撐大市，令港股一度高漲２９２點，預料

重磅股會繼續有力反彈，恆指或可借勢上望２５０天線（約２７３００點）。

個股方面，安踏（０２０２０）獲多間大行升其目標價，但今日見回吐。張智威稱，安踏已

成功建立其品牌形象，加上在中央的內需政策扶持之下，有助安踏盈利收入保持穩定，因此看好

其股價仍有上升空間。不過，他表示，目前市盈率大幅高於同業，投資者可考慮該股回落至１０

天線（約７０元）買入。（ｊｔ、ｙｋ、ｋｓ）

