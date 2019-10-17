  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/10/2019 15:20

《美元走勢－羅明立》憧憬新「脫歐」方案，關注歐元英鎊上方風險

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒８３　　　１０８﹒６２　　　１０８﹒７１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０８５　　　１﹒１０６３　　　１﹒１０７２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８３４　　　１﹒２７４８　　　１﹒２８１５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９５１　　　０﹒９９２２　　　０﹒９９４６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５２　　　７﹒８４１８　　　７﹒８４４３

　　《美元走勢》美國消費有轉弱跡象，９月零售銷售額７個月來首次下滑，分析師憂慮製造業
的疲軟可能蔓延至其他經濟層面。美國聯儲局發表《褐皮書》指出，美國經濟自９月以來只是輕
微至溫和增長，並認為經濟有放緩跡象。報告又顯示，美國物價上漲步伐仍然溫和，大部分企業
預計經濟會持續擴張，但就下調未來６至１２個月的增長預測，預期美匯指數有短線反覆向下。
　　歐元區９月ＣＰＩ按月增長０﹒２％，核心ＣＰＩ按月增加０﹒３％，符合預期。投資者關
註英國「脫歐」的進展，歐盟首席談判代表巴尼耶表示，雖然雙方的談判難度增加，但仍然有機
會於本周內達成協議，投資者憧憬英國將於短時間內提出新的「脫歐」方案，刺激歐元及英鎊上
升，關注上方風險。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０７０　　　１﹒０９７０　　　１﹒１１２０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２８００　　　１﹒２６５０　　　１﹒２８６０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS17/10/2019
【FOCUS】「QE4」巧逢寬首置按揭 港樓擊鼓傳花再啟幕?
生財有道17/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：恒地短期上試40元
香港政情17/10/2019
【答問大會】林鄭：當對公營房屋供應有把握 會認真研究租置計劃
香港政情17/10/2019
【答問大會】林鄭：難以完全跳出官方思維 政府需謹慎行事
香港政情17/10/2019
【答問大會】民主派議員在會議廳叫囂 朱凱迪、陳志全等被逐離場
中國故事17/10/2019
【京城近觀】ETC大作戰 京城第一！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金