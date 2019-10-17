《美元走勢－羅明立》憧憬新「脫歐」方案，關注歐元英鎊上方風險

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒８３ １０８﹒６２ １０８﹒７１

歐元╱美元 １﹒１０８５ １﹒１０６３ １﹒１０７２

英鎊╱美元 １﹒２８３４ １﹒２７４８ １﹒２８１５

美元╱瑞郎 ０﹒９９５１ ０﹒９９２２ ０﹒９９４６

美元╱港元 ７﹒８４５２ ７﹒８４１８ ７﹒８４４３



《美元走勢》美國消費有轉弱跡象，９月零售銷售額７個月來首次下滑，分析師憂慮製造業

的疲軟可能蔓延至其他經濟層面。美國聯儲局發表《褐皮書》指出，美國經濟自９月以來只是輕

微至溫和增長，並認為經濟有放緩跡象。報告又顯示，美國物價上漲步伐仍然溫和，大部分企業

預計經濟會持續擴張，但就下調未來６至１２個月的增長預測，預期美匯指數有短線反覆向下。

歐元區９月ＣＰＩ按月增長０﹒２％，核心ＣＰＩ按月增加０﹒３％，符合預期。投資者關

註英國「脫歐」的進展，歐盟首席談判代表巴尼耶表示，雖然雙方的談判難度增加，但仍然有機

會於本周內達成協議，投資者憧憬英國將於短時間內提出新的「脫歐」方案，刺激歐元及英鎊上

升，關注上方風險。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０７０ １﹒０９７０ １﹒１１２０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８００ １﹒２６５０ １﹒２８６０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

