《美元走勢－羅明立》憧憬新「脫歐」方案，關注歐元英鎊上方風險

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １０８﹒８３ １０８﹒６２ １０８﹒７１
歐元╱美元 １﹒１０８５ １﹒１０６３ １﹒１０７２
英鎊╱美元 １﹒２８３４ １﹒２７４８ １﹒２８１５
美元╱瑞郎 ０﹒９９５１ ０﹒９９２２ ０﹒９９４６
美元╱港元 ７﹒８４５２ ７﹒８４１８ ７﹒８４４３
《美元走勢》美國消費有轉弱跡象，９月零售銷售額７個月來首次下滑，分析師憂慮製造業
的疲軟可能蔓延至其他經濟層面。美國聯儲局發表《褐皮書》指出，美國經濟自９月以來只是輕
微至溫和增長，並認為經濟有放緩跡象。報告又顯示，美國物價上漲步伐仍然溫和，大部分企業
預計經濟會持續擴張，但就下調未來６至１２個月的增長預測，預期美匯指數有短線反覆向下。
歐元區９月ＣＰＩ按月增長０﹒２％，核心ＣＰＩ按月增加０﹒３％，符合預期。投資者關
註英國「脫歐」的進展，歐盟首席談判代表巴尼耶表示，雖然雙方的談判難度增加，但仍然有機
會於本周內達成協議，投資者憧憬英國將於短時間內提出新的「脫歐」方案，刺激歐元及英鎊上
升，關注上方風險。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０７０ １﹒０９７０ １﹒１１２０
英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８００ １﹒２６５０ １﹒２８６０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》