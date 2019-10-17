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17/10/2019 14:06

【修例風暴】國際特赦組織促請政府盡快調查岑子杰遇襲案件

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國際特赦組織東亞地區辦公室發表聲明，對民陣召集人岑子杰
昨晚遇襲，表示極度震驚，促請特區政府盡快調查案件，向外界傳遞明確訊息，表明兇徒會有法
律後果，否則會讓外界認為當局容許類似襲擊。
　　警方表示，案件屬有預謀襲擊，強烈譴責有關行為，將以不偏不倚態度調查。
　　另外，民陣成員黎恩灝表示，岑子杰遇襲後一直清醒，目前情況穩定，繼續留院觀察。岑子
杰未來一段時間需要在醫院休養，進行物理治療，將不能出席周日（２０日）的遊行。（ｃｌ）
（ｚｚ）

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