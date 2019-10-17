《經濟通通訊社１７日專訊》新加坡總理李顯龍周三在於新加坡舉行的富比士全球ＣＥＯ大
會上表示，香港示威者提出的訴求不切實際，他們想要推翻政府。
他認為，示威者提出的訴求意不在解決香港問題，而是意在羞辱並搞垮政府。
他呼籲港人循序漸進解決問題，其中包括對「一國兩制」框架的尊重。他振示：「有一位港
人說得好，大陸這邊不能只想著「一國」而忘了「兩制」，而香港這邊也不能只想著「兩制」而
忘了「一國」」，那需要雙方的智慧和克制。（ｃｌ）（ｚｚ）
17/10/2019 15:50
【修例風暴】新加坡總理：香港示威者的訴求不切實際
《經濟通通訊社１７日專訊》新加坡總理李顯龍周三在於新加坡舉行的富比士全球ＣＥＯ大
會上表示，香港示威者提出的訴求不切實際，他們想要推翻政府。
他認為，示威者提出的訴求意不在解決香港問題，而是意在羞辱並搞垮政府。
他呼籲港人循序漸進解決問題，其中包括對「一國兩制」框架的尊重。他振示：「有一位港
人說得好，大陸這邊不能只想著「一國」而忘了「兩制」，而香港這邊也不能只想著「兩制」而
忘了「一國」」，那需要雙方的智慧和克制。（ｃｌ）（ｚｚ）
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