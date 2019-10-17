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即市新聞

17/10/2019 17:41

【施政迴響】高力：支援經濟產業措施不足，對工商廈市場缺乏遠見

　　《經濟通通訊社１７日專訊》高力國際香港及南中國研究部主管鄧淑賢表示，對於施政報告
將重點放在針對房屋問題的中短期措施，以及為長期土地供應提供解決方案感到鼓舞，但該公司
認為施政報告針對支援主要經濟產業的措施並不足夠，對工業及商業物業市場也缺乏遠見，因此
高力國際對２０１９年尾以至２０２０年物業市場發展會抱持審慎態度。

＊維持全年一般住宅市場增長６％預測＊

　　她指出，第三季住宅巿場表現較疲弱，反映出市場受到經濟放緩和社會活動因素影響。物業
成交量較上季度下跌４０﹒３％，而住宅價格在７月及８月亦下跌了１﹒５％。最新一份施政報
告宣布放寬首置人士購買１０００萬元以下單位的按揭成數，相信可以重新刺激期待已久的買家
入市，發展商也會趕在第四季推出一手盤。因此高力維持對今年普通住宅市場的按年增長預測在
６％。此外，當經濟明朗化，仍未解決的住屋供應問題料將繼續支持２０２０年後樓價繼續上升


＊香港核心零售區租金料進一步下調＊

　　高力國際（香港）估價及諮詢服務主管鄭亥延相信，施政報告措施將減輕首期支出壓力，有
利刺激市場反應，預計在今年剩下時間，較小的住宅單位（即少於５００平方尺）銷情將跑贏豪
宅市場。不過隨著需求持續疲弱，高力國際將明年核心商業區的租金預測下調至－１３﹒１％。
　　高力國際（香港）商業物業服務總經理顏慧萍表示，第三季由於一線街舖租金整體按季下跌
７﹒１％，所有核心區均出現租金調整。展望未來，高力國際預測香港核心零售區的租金在第四
季及明年將進一步下降。（ｃｌ）

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