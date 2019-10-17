《再戰明天》美聯儲副主席克拉里達演講，內地公布第三季經濟增長



《經濟通通訊社１７日專訊》明日（１８日），美聯儲副主席克拉里達發表演講，內地公布

第三季國內生產總值。



＊美聯儲副主席克拉里達發表演講＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：００ｐｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加

一項活動的問答環節。１０：０５ｐｍ，美國堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁喬治就美國經濟發表講

話。１１：３０ｐｍ，美聯儲副主席克拉里達發表演講。

歐洲央行總裁德拉吉和執委科爾參加ＩＭＦ╱世界銀行會議（至１０月１９日）。

１０：３０ｐｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行公布該行總裁卡什卡利在Ｄｅｓ

Ｍｏｉｎｅｓ聯邦房屋貸款銀行年度峰會上的現場交流情況。



＊內地公布第三季國內生產總值，美國運通及可口可樂派業績＊



明日，美國運通及可口可樂公布業績。

在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布９月消費者物價指數；年率料由０﹒３％下滑

０﹒２％。１０：００ａｍ，中國公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料由１﹒６％

下滑１﹒５％；年初至今年率料由６﹒３％下滑至６﹒２％；第三季年率料由６﹒２％回落至

６﹒１％。內地９月城鎮固定資產投資（年初至今）年率料維持於於５﹒５％。９月工業生產年

率料由４﹒４％升上４﹒９％；年初至今年率料由５﹒６％下滑至５﹒５％。內地９月零售銷售

，年率料由７﹒５％升上７﹒８％；年初至今年率料由８﹒２％跌落８﹒１％。

明午４：３０ｐｍ，香港９月失業率（經季節調整）料由２﹒９％升３％。

１０：００ｐｍ，美國公布９月領先指標，料維持持平。



＊中國鐵塔公布業績＊



在本港，明日，海藍控股（０２２７８）和中國鐵塔（００７８８）公布業績。（ｈｏ）

