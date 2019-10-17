【答問大會】民主派議員在會議廳叫囂，朱凱迪、陳志全等被逐離場

《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥今早到立法會出席施政報告答問會，多名民

主派議員在會議廳高叫口號，打斷林鄭月娥發言。多名民主派議員，包括陳志全、朱凱迪、毛孟

靜、胡志偉等，先後被立法會主席梁君彥勒令離席。

民主黨立法會議員鄺俊宇一度要求梁君彥批准，讓議員在席間默哀悼念在反修例的死者，梁

君彥表示，對有關人士逝世感到傷感，但立法會按慣例，只會為在任議員、對社會莫大貢獻的政

要或重大災難死者默哀，希望議員考慮在其他場合或方式悼念。（ｂｉ）（ｚｚ）

