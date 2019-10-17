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17/10/2019 11:42

【答問大會】民主派議員要求梁志祥收回言論，答問會再度暫停

　　《經濟通通訊社１７日專訊》民建聯立法會議員梁志祥在行政長官答問會上表示，指有泛民
議員在７月１日帶暴徒進入立法會大樓破壞，又在防暴警察的防線前阻礙執法。多名民主派議員
隨即起哄，要求梁志祥收回言論，認為他的言論失實、有刑事成分。
　　梁志祥拒絕收回，指電視畫面已經清楚顯示有泛民議員，包括熱血公民鄭松泰當日身處立法
會大樓內。正被控在７月１日涉嫌串謀刑事毀壞的鄭松泰質疑，梁志祥的言論妨礙司法公正，立
法會主席梁君彥宣布再度暫停會議。（ｂｉ）（ｚｚ）

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