【答問大會】民主派議員要求梁志祥收回言論，答問會再度暫停

《經濟通通訊社１７日專訊》民建聯立法會議員梁志祥在行政長官答問會上表示，指有泛民

議員在７月１日帶暴徒進入立法會大樓破壞，又在防暴警察的防線前阻礙執法。多名民主派議員

隨即起哄，要求梁志祥收回言論，認為他的言論失實、有刑事成分。

梁志祥拒絕收回，指電視畫面已經清楚顯示有泛民議員，包括熱血公民鄭松泰當日身處立法

會大樓內。正被控在７月１日涉嫌串謀刑事毀壞的鄭松泰質疑，梁志祥的言論妨礙司法公正，立

法會主席梁君彥宣布再度暫停會議。（ｂｉ）（ｚｚ）

