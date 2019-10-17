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即市新聞

17/10/2019 17:04

【施政報告】黃偉綸：農地補償價足夠，從無放棄明日大嶼計劃

　　《經濟通通訊社１７日專訊》政府預期明年初推出「土地共享先導計劃」並正式接受申請，
即以公私營合作模式發展新界農地作住宅。發展局局長黃偉綸表示，現時甲級農地收地補償為每
平方呎１３９０元，由於回收土地是用作公共用途，其商業價值不高，認為目前農地收地補償價
格已足夠，無意改變補償機制以縮短發展時間。
　　「土地共享先導計劃」指明最少七成的新增總樓面面積需撥作政府發展公營房屋或「首置」
；發展商亦須興建整個項目內的基建，相關建造費用會從地價中扣減。黃偉綸稱，公私營房屋七
三比是參考政府房屋策略目標，認為相關比例屬可行。至於發展商需負責基建，主要是政府預期
相關建設並非大型工程，而當局暫未收到具體申請，故不打算現時為地價扣減額設定上限。
　　他又指，政府會成立專責小組負責審批，並邀請學者及對土地發展有興趣的無利益人士等加
入小組，至於與業界有關係的人士則不會加入。
　　問及「明日大嶼」計劃會否加深社會矛盾，他指，支持發展「明日大嶼」較反對者還要多，
強調政府從未有放棄，雖然未來幾個月財委會難通過其撥款研究工作，但政府仍會進行更多溝通
工作，向公眾解釋計劃目標，亦不會立即開展填海工程，單是研究就需要三至四年時間，直指溝
通空間相當多，期望市民可客觀去探討。（ｙｗ）

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