【企業盈警】豐德麗料全年度盈轉虧，重估投資物業公平值增值大降

《經濟通通訊社１７日專訊》豐德麗（００５７１）公布，根據集團截至今年７月３１日止

年度之初步未經審核綜合管理賬目，相比去年同期錄得綜合溢利約２﹒６４億元，集團預期公司

擁有人應佔該年度將錄得綜合虧損。

期內錄得綜合虧損主要由於來自重估集團投資物業之公平值增值大幅下降及來自集團合營公

司項目之物業銷售已經完成，而沒有溢利貢獻。

集團年度業績預期於１０月２２日刊發。（ｂｎ）

