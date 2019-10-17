《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥周三發表任內第三份《施政報告》，當中房
屋及土地政策成為重點，包括加快以《收回土地條例》收私人土地。新世界發展（０００１７）
稱，對各種能夠多管齊下增加土地及房屋供應的措施，均表示歡迎，希望社會能以不同的方法，
與各持份者一起解決市民的住屋問題，並對任何紓緩民生方案持開放態度。
新世界早前已宣布將捐出３００萬平方呎農地予社會，首階段會捐出三幅農地予社企「要有
光」作發展社會房屋，涉及土地面積約２﹒８萬平方呎。（ｙｗ）
17/10/2019 10:15
【施政迴響】新世界：歡迎各種增加土地及房屋供應措施
《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥周三發表任內第三份《施政報告》，當中房
屋及土地政策成為重點，包括加快以《收回土地條例》收私人土地。新世界發展（０００１７）
稱，對各種能夠多管齊下增加土地及房屋供應的措施，均表示歡迎，希望社會能以不同的方法，
與各持份者一起解決市民的住屋問題，並對任何紓緩民生方案持開放態度。
新世界早前已宣布將捐出３００萬平方呎農地予社會，首階段會捐出三幅農地予社企「要有
光」作發展社會房屋，涉及土地面積約２﹒８萬平方呎。（ｙｗ）
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