【施政迴響】新世界：歡迎各種增加土地及房屋供應措施

《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥周三發表任內第三份《施政報告》，當中房

屋及土地政策成為重點，包括加快以《收回土地條例》收私人土地。新世界發展（０００１７）

稱，對各種能夠多管齊下增加土地及房屋供應的措施，均表示歡迎，希望社會能以不同的方法，

與各持份者一起解決市民的住屋問題，並對任何紓緩民生方案持開放態度。

新世界早前已宣布將捐出３００萬平方呎農地予社會，首階段會捐出三幅農地予社企「要有

光」作發展社會房屋，涉及土地面積約２﹒８萬平方呎。（ｙｗ）

