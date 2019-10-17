【企業盈警】鱷魚恤料全年業績將按年倒退７９％至８５％

《經濟通通訊社１７日專訊》鱷魚恤（００１２２）公布，公司在８月時發盈警料截至今年
７月底止年度業績將大幅倒退，經初步評估，預期集團將錄得純利介乎２５００萬元至３５００
萬元，按年跌７８﹒５％至８４﹒６％。
集團指，預期業績大幅倒退，主要由於集團的投資物業之重估收益大程度下跌及就表現不佳
之成衣業務店舖作出之虧損性合約撥備所致。（ｓｋ）
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