《真知灼見－溫灼培》待英國脫歐協議闖關

《真知灼見》歐盟理事會主席圖斯克（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｕｓｋ）周三（１６日）晚指，英

國「脫歐」協議的基礎概念已經完成，並可於本周交予歐盟大會作審批。當然，歐盟會否支持方

案是一回事，英國國會會否通過方案又是另一回事。所以往後有關方案能否成事還有著不少變數

。據了解，如於今明兩天的歐盟在大會上，歐盟一旦接受了方案，英國國會將會於本周六

（１９日）開特別會議嘗試通過方案。預期英國可在「有協議」下「脫歐」，市場情緒高漲，並

把英鎊匯價推升，今早（１７日）於亞洲市場報１﹒２８２８美元。往後我們要留意是當中「脫

歐」細節。例如，英國是否要離開歐盟的單一市場，如離開其日後貨品輸往歐洲大陸所需支付的

關稅會是多少。可以想像，如關稅額輕微，這樣對英國經濟衝擊將會是最少；如關稅額大，以英

國有著約５０％出口輸往歐洲大陸的情況看，這會對英經濟帶來沉重打擊。另外，我們也需要知

，往後英國倫敦還會否繼續是歐洲的金融中心？這些問題將左右著英鎊的下一步走勢。



＊脫歐期限或延至明年１月底＊



最大可能發生，相信是本周歐盟會先與英國達成一個初步的框架方案，把一些概念及基礎先

定下來，期後再研究當中細節，如「脫歐」後雙方的關稅問題等等。要把這一切細節於本月底解

決相信是沒可能，很大機會料「脫歐」期限將要延至明年１月３１日。

再談「脫歐」細節。倘英國要離開歐盟單一市場，如歐盟願意給予英國一個很低的關稅門檻

重返該市場，這對英國當然是最好。屆時不排除英鎊匯價將會大升。但問題是為何歐盟要如此優

惠英國呢？如英國能以如此優厚的待遇離開，不排除會觸發不少較富裕的歐盟成員國也會相繼離

去，屆時歐盟隨時可能瓦解。這正是筆者一直認為，如英國一旦離開歐盟單一市場，英經濟以至

英鎊匯價將出現大跌的原因，至於有協議或無協議下離開相信也難改變這狀況。現在英國「脫歐

」之心已確認，這解釋筆者一直不看好英鎊長遠前景原因。



＊鎊匯１﹒２８美元上已過高＊



從技術觀察，於１﹒２８美元之上筆者認為英鎊匯價已是過高，而價位上也已反映很多所謂

的利好因素，如可望在有協議下及延期「脫歐」等。除非大家真的認為歐盟會給予英國優厚的「

脫歐」方案，建議不要對英鎊前景存太大期望。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

