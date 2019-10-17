【施政迴響】ＷＷＦ對政府無方案保障健康及助培育環境感失望

《環富通基金頻道１７日專訊》行政長官發表的２０１９╱２０年度《施政報告》著力解決

當前逼切的社會問題，內容著墨於住屋、土地供應、改善民生、經濟發展及建構共融和宜居的城

市，惟世界自然基金會香港分會（ＷＷＦ）認為《施政報告》對環境議題缺乏關注，並對於政府

未有制定全面方案保障健康及有助培育豐富物種的環境感到失望。該會期望政府就可持續發展採

取更前膽的措施，推動香港成為亞洲最可持續發展城市。ＷＷＦ再次強調政府的領導角色對香港

的可持續發展及打造宜居城市十分重要。

ＷＷＦ歡迎環境局最新公布的電動車充電基礎設施先導資助計劃，與該會就發展低碳城市的

倡議方向一致。然而，氣候危機逼切政府應採取更徹底行動解決問題。ＷＷＦ認為政府應於

２０３０年前逐步淘汰汽油和╱或柴油的私家車並禁止在市面上出售，並於２０５０年前將所有

車輛轉為電動車，以達致碳中和的交通目標，參照其他國家及城市早已就此制定了具體時間表淘

汰使用化石燃料的私家車，此舉可讓香港在國際上可持續發展領域保持競爭力。

有關土地供應問題，ＷＷＦ就政府針對生態敏感地區的私人土地引入《收回土地條例》表示

保留。該會重申填海是解決土地供應問題的最後一著，社會仍有其他可行方案應對土地問題。世

界自然基金會香港分會保育總監Ｄａｖｉｄ Ｏｌｓｏｎ認為，為了我們的未來及下一代，不應

為發展以犧牲保育我們的環境。傾倒沙石於大海之中並非善待地球的做法。在考慮填海前，政府

必須先積極採納「棕地優先」政策，並擴展海洋保護網絡。

ＷＷＦ期望政府支持該會早前已提交的建議書中所提出的五個保育範疇。有關建議均值得詳

加審視，作為打造更可持續城市的全面方案。

１﹒訂立明確和受監管的減碳目標，將全球升溫幅度控制於攝氏１﹒５度內

２﹒保障未來保護具重要生態價值土地

３﹒減低生態足印進一步整合生產及銷售，更符合可持續原則的天然資源

４﹒擴大海洋保護區範圍拯救中華白海豚

５﹒將非法野生物貿易列為「嚴重罪行」，履行香港在國際上責任

（ｈｏ）

