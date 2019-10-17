【施政迴響】大摩：政府放寬按保支持私樓需求及樓價，利好地產股

《經濟通通訊社１７日專訊》大摩發表研究報告表示，新一份《施政報告》提出的房策對私

樓需求及樓價有支持，利好香港地產股，而投資者將偏好擁有較多農地的地產商。

該行指，《施政報告》放寬首次置業人士按揭保險計劃樓價上限，當中九成按揭樓價上限由

４００萬元升至８００萬元，而八成按揭樓價上限則由６００萬元升至１０００萬元，有關措施

有助支持私樓需求及樓價，相信中小型樓宇較豪宅更為受惠，並料帶動二手市場需求。

至於加快推售４﹒２個租置計劃未出售單位，以及加大「白居二」的配額，有關措施或抵銷

部分私樓的需求。另外，明年初接受申請的土地共享先導計劃，將有助持有農地的發展商釋放土

地價值，而政府引用《收回土地條例》收地，目前已知會收回的私人土地約７００公頃，亦對地

產商的現金流有正面影響。

不過，該行指由於大部分措施需花費數年時間推行，故對地產股仍維持審慎看法，並預計今

年全年本港樓價上升２％。（ｂｉ）



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