  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/10/2019 14:50

【施政迴響】大摩：政府放寬按保支持私樓需求及樓價，利好地產股

　　《經濟通通訊社１７日專訊》大摩發表研究報告表示，新一份《施政報告》提出的房策對私
樓需求及樓價有支持，利好香港地產股，而投資者將偏好擁有較多農地的地產商。
　　該行指，《施政報告》放寬首次置業人士按揭保險計劃樓價上限，當中九成按揭樓價上限由
４００萬元升至８００萬元，而八成按揭樓價上限則由６００萬元升至１０００萬元，有關措施
有助支持私樓需求及樓價，相信中小型樓宇較豪宅更為受惠，並料帶動二手市場需求。
　　至於加快推售４﹒２個租置計劃未出售單位，以及加大「白居二」的配額，有關措施或抵銷
部分私樓的需求。另外，明年初接受申請的土地共享先導計劃，將有助持有農地的發展商釋放土
地價值，而政府引用《收回土地條例》收地，目前已知會收回的私人土地約７００公頃，亦對地
產商的現金流有正面影響。
　　不過，該行指由於大部分措施需花費數年時間推行，故對地產股仍維持審慎看法，並預計今
年全年本港樓價上升２％。（ｂｉ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS17/10/2019
【FOCUS】「QE4」巧逢寬首置按揭 港樓擊鼓傳花再啟幕?
生財有道17/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：恒地短期上試40元
香港政情17/10/2019
【答問大會】林鄭：當對公營房屋供應有把握 會認真研究租置計劃
香港政情17/10/2019
【答問大會】林鄭：難以完全跳出官方思維 政府需謹慎行事
香港政情17/10/2019
【答問大會】民主派議員在會議廳叫囂 朱凱迪、陳志全等被逐離場
中國故事17/10/2019
【京城近觀】ETC大作戰 京城第一！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金