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即市新聞

17/10/2019 10:00

《積金攻略－梁潘月寶》自僱人士供強積金錦囊

　　《積金攻略》近年來，很多人不滿足於只從事一個工作崗位、又或者不喜歡每日困在辦公室
對著電腦幹活，所以就產生一個名為ＳＬＡＳＨ（斜槓）的新工種。ＳＬＡＳＨ是指身兼多職、
多才多藝的彈性就業模式，工作的滿足感可能比全職較大，亦都更能發揮個人潛能。
　　自由工作的人士即使不是任何公司的正式僱員，由於此類工作被界定為自僱人士，所以在法
例上，都需要報稅及供強積金。根據政府統計處今年第一季的數字，香港就有３１萬名自僱人士
，然而，自僱人士沒有公司支援，要親自由零開始登記參加強積金計劃，又有什麼要注意呢？

＊選擇強積金計劃＊

　　自僱人士首先要選擇一個強積金服務計劃，市場上有不少強積金供應商及基金計劃，大家可
以按照基金表現、收費及服務後作出選擇，自僱人士還需要填寫個人、業務基本資料及填寫投資
組合，再交予受託人上報。有關投資組合會變成預設投資，一旦自僱人士需要供款，投資策略便
會啟動。
　　自僱人士亦要留意在登記計劃或每個財政年度結束前３０天，要選擇按年供款或按月供款，
選擇年供的話，每年供一次，手續會較簡單；月供則可避免每年供款過度集中，資金一下子投入
市場，而承受更大投資風險。
　　若果選擇月供的話，自僱人士的「有關入息」，是根據《稅務條例》計算的應評稅利潤。按
月供款應把應評稅利潤平均攤分１２個月計算，以確定自己每月的「有關入息」。

＊考慮可扣稅自願性供款＊

　　自僱人士供款入息比率和供款上下限與一般打工仔一樣，即是供款額均為僱員有關入息的５
％，每月入息低於７１００元則不用供款；入息高於３萬元，供款每月為１５００元。然而，自
僱人士一定要留意的是他們只需供其中一份，強積金供款較一般僱員少一半，或不足退休生活，
所以可考慮可扣稅自願性供款，增加退休儲蓄之餘更可慳稅。
　　自由工作者一般收入都不太穩定，若業務不幸虧損或收入低於下限，即每月７１００元或每
年８５２００元，只要提供證明，便可暫停作出強制性供款。如果自僱人士中途重投職場獲僱主
聘用，可選擇將累算權益轉移至新僱主開立的供款帳戶；或如自僱人士在其他強積金計劃下已持
有個人帳戶，可把累算權益轉移至該帳戶中。
　　提提大家，自僱人士如果沒有參加強積金計劃或虛報資料，均屬違法行為。所以自僱人士別
忘記處理好強積金事宜，若果覺得開設強積金戶口手續繁複，可跟理財顧問商討研究，共同策劃
一個理想的退休儲蓄方案。《康宏金融集團首席產品及策略總監　梁潘月寶》

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