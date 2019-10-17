《積金攻略－梁潘月寶》自僱人士供強積金錦囊

《積金攻略》近年來，很多人不滿足於只從事一個工作崗位、又或者不喜歡每日困在辦公室

對著電腦幹活，所以就產生一個名為ＳＬＡＳＨ（斜槓）的新工種。ＳＬＡＳＨ是指身兼多職、

多才多藝的彈性就業模式，工作的滿足感可能比全職較大，亦都更能發揮個人潛能。

自由工作的人士即使不是任何公司的正式僱員，由於此類工作被界定為自僱人士，所以在法

例上，都需要報稅及供強積金。根據政府統計處今年第一季的數字，香港就有３１萬名自僱人士

，然而，自僱人士沒有公司支援，要親自由零開始登記參加強積金計劃，又有什麼要注意呢？



＊選擇強積金計劃＊



自僱人士首先要選擇一個強積金服務計劃，市場上有不少強積金供應商及基金計劃，大家可

以按照基金表現、收費及服務後作出選擇，自僱人士還需要填寫個人、業務基本資料及填寫投資

組合，再交予受託人上報。有關投資組合會變成預設投資，一旦自僱人士需要供款，投資策略便

會啟動。

自僱人士亦要留意在登記計劃或每個財政年度結束前３０天，要選擇按年供款或按月供款，

選擇年供的話，每年供一次，手續會較簡單；月供則可避免每年供款過度集中，資金一下子投入

市場，而承受更大投資風險。

若果選擇月供的話，自僱人士的「有關入息」，是根據《稅務條例》計算的應評稅利潤。按

月供款應把應評稅利潤平均攤分１２個月計算，以確定自己每月的「有關入息」。



＊考慮可扣稅自願性供款＊



自僱人士供款入息比率和供款上下限與一般打工仔一樣，即是供款額均為僱員有關入息的５

％，每月入息低於７１００元則不用供款；入息高於３萬元，供款每月為１５００元。然而，自

僱人士一定要留意的是他們只需供其中一份，強積金供款較一般僱員少一半，或不足退休生活，

所以可考慮可扣稅自願性供款，增加退休儲蓄之餘更可慳稅。

自由工作者一般收入都不太穩定，若業務不幸虧損或收入低於下限，即每月７１００元或每

年８５２００元，只要提供證明，便可暫停作出強制性供款。如果自僱人士中途重投職場獲僱主

聘用，可選擇將累算權益轉移至新僱主開立的供款帳戶；或如自僱人士在其他強積金計劃下已持

有個人帳戶，可把累算權益轉移至該帳戶中。

提提大家，自僱人士如果沒有參加強積金計劃或虛報資料，均屬違法行為。所以自僱人士別

忘記處理好強積金事宜，若果覺得開設強積金戶口手續繁複，可跟理財顧問商討研究，共同策劃

一個理想的退休儲蓄方案。《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》

