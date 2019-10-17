本地地產銀行齊發力，港股升１８４點收２６８４８，成交７２２億

《經濟通通訊社１７日專訊》美國公布９月零售銷售遜預期，加上市場對中美貿易形勢持觀

望態度，隔晚（１６日）美股偏軟。昨日港府發表《施政報告》，港股延續升勢，今早高開

１４４點，報２６８０９點。其後升幅一度收窄，但在本地地產股及銀行股帶動下，升幅曾最多

漲至２９２點，高見２６９５６點，逼近兩萬七關。

午後，本地地產股升勢回順，恆指升幅收窄，最終收報２６８４８，升１８４點或升

０﹒６９％，主板成交７２１﹒６２億元。國企指數報１０５８８，升５６點或升０﹒５３％。

上證綜指收報２９７７點，跌１點或跌０﹒０５％，成交１３６０﹒５１億元人民幣。深成

指收報９６４５點，升３點或升０﹒０３％，成交２２５１﹒５８億元人民幣。

重磅股方面，早前遭大和削目標的騰訊（００７００）無升跌，報３３１元；友邦

（０１２９９）有追捧一度收復五十天線，全日僅微升０﹒９３％，報７５﹒７５元；大摩料中

移動（００９４１）第三季少賺２﹒３％，全日揚１﹒４６％，報６６﹒０５元；建行

（００９３９）漲０﹒４８％，報６﹒３１元。

另外，安踏（０２０２０）發布第三季安踏品牌產品零售額錄得按年１０％至２０％的中段

增長，惟昨日破頂後，今回吐１﹒３２％，報７４﹒６５元，為表現最差國指成分股。



＊施政報告放寬首置按揭，本地地產及銀行股發力＊



上日港府發表《施政報告》，將放寬由按證公司提供的按揭保險計劃的樓價上限，首置可申

請最高９成按貸的樓價上限由現時４００萬元提升至８００萬元。市場預料政策有利本地銀行按

揭業務增長，匯控（００００５）漲１﹒３３％，報６０﹒９元；恆生（０００１１）揚

１﹒８５％，報１６５﹒４元；東亞（０００２３）微升０﹒３３％，報１８﹒５２元；中銀

（０２３８８）升１﹒３２％，報２６﹒９５元；渣打（０２８８８）走高０﹒８４％，報６６

元。

瑞銀在特首發表《施政報告》後發表報告，認為政策對地產股有正面驚喜，亦稱，港府農地

轉換計劃符合預期，對轉換計劃持開放態度。今日本地地產股繼續發力，新世界（０００１７）

漲３﹒９％，報１１﹒１８元，為升幅最大藍籌；恆地（０００１２）揚１﹒３１％，報

３８﹒７５元；新地（０００１６）升０﹒７８％，報１１６﹒１元；長實（０１１１３）微升

０﹒２８％，報５３﹒８元；恆隆地產（００１０１）逆市跌２﹒１３％，報１７﹒４６元，為

表現最差藍籌。

《施政報告》亦提出盡快落實一系列中小型企業及市民支援措施，以及出台更多措施繼續支

持香港傳統四大支柱行業發展。本地零售股普遍反彈，六福（００５９０）走高４﹒０４％，報

２０﹒３５元；周大福（０１９２９）漲３﹒９５％，報６﹒５８元；周生生（００１１６）揚

２﹒０４％，報８﹒５２元；莎莎（００１７８）升２﹒９２％，報１﹒７６元；而在示威中有

近６０間分店遭受破壞的優品３６０（０２３６０）則跌２﹒９％，報２﹒０１元。



＊中金撐內房物管繼續揚，食品股炒上日清創月高＊



中金發表報告，近期內房板塊已呈現情緒面邊際改善、估值上修的跡象，在因城施策的框架

下，部分城市政策端可能呈現放鬆跡像，建議投資者積極增加內房股配置。今日內房個別發展，

潤地（０１１０９）微升０﹒４１％，報３６﹒７元；中海外（００６８８）揚１﹒５５％，報

２６﹒２元；旭輝（００８８４）升１﹒１３％，報５﹒３９元；龍湖（００９６０）軟

０﹒７６％，報３２﹒７元；融創（０１９１８）走低１﹒５５％，報３４﹒９５元。碧桂園

（０２００７）升０﹒７４％，報１０﹒８６元。

中金唱好內房，物管股繼續炒上，佳兆業美好（０２１６８）飆５﹒７８％，報１６﹒８４

元，創上市新高；奧園健康（０３６６２）破頂飆升５﹒３９％，報５﹒８７元；中海物業

（０２６６９）揚２﹒１５％，報４﹒２７元；永升生活服務（０１９９５）升３﹒８４％，報

４﹒３３元；早前強勢的雅生活服務（０３３１９）則升１﹒３５％，報２２﹒４５元。

日清食品（０１４７５）獲國元證券看好，稱其專注高端細分市場，在香港的市佔率第一，

而在內地的排名亦居前，今日股價創月內新高，升７﹒９７％，報７﹒１８元。而其他食品股亦

有資金追捧，潤啤（００２９１）升２﹒１８％，報４２﹒２元；百威亞太（０１８７６）揚

１﹒９５％，報３１﹒４元；蒙牛（０２３１９）漲１﹒７４％，報３２﹒１元；康師傅

（００３２２）走高１﹒５２％，報１０﹒７元。

其他內需股方面，恆安（０１０４４）升２﹒２４％，報５２﹒５元，為表現最好國指股。

維達（０３３３１）揚２﹒３４％，報１４﹒０２元。海爾電器（０１１６９）跌１﹒８８％，

報２０﹒９元。海信家電（００９２１）軟０﹒２６％，報７﹒７７元。

ＣＨＩ ＨＯ ＤＥＶ（０８４２３）飆６９﹒５７％，報１﹒１７元，為升幅最大個股。

ＰＦ ＧＲＯＵＰ（０８２２１）乾跌３０﹒９１％，報０﹒０３８元，為跌幅最大個股。

（ｆｚ）

