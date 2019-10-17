《股金豐采－涂國彬》等待經濟數據，金價整固待變　

《股金豐采》從９月開始，金價高位回落，缺乏進一步利好，同時，短期漲幅已多，有調整

壓力。１０月以來，金價缺乏明確方向。



＊消息面有進展，投資者偏審慎＊



脫歐和貿談有樂觀進展，ＶＩＸ跌回至１４水平以下，投資者相對審慎，不到最後一刻，也

無法百分百確定。金價受消息影響，小幅反彈，未能突破１５００美元，持續受制於５０日線。

金價對地緣政治敏感度，遠不如貨幣政策。今年６月開始，金價大幅走高，就是出於全球央

行轉向，尤其美聯儲減息憧憬。事實證明，面對全球經濟下行風險，美國不得不連降兩次。



＊經濟數據轉弱，美月底料減息＊



１０月初，歐美製造業數據疲弱，金價一度回升到１５００水平。而隨後公布９月零售銷售

下降，是七個月來首次，投資者對本月再減息預期升至八成。不只聯儲局，澳洲和新西蘭等地的

央行，年底前相信仍將再減息一次。

如此一來，金價雖徘徊整固，但隨著更多重磅數據出爐，貨幣政策更明朗，金價將有方向。

如果貿易談判達成協議，全球經濟利好，則減息趨勢可能放慢，但在此之前，金價上行大勢未改

。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

