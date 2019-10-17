《鍾之日記》ＧＤＰ恐新低，Ａ場牛皮觀望

《鍾之日記》１０月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



國家統計局明天（１８日）上午公布第三季中國國民生產總值（ＧＤＰ）及固定資產投資等

主要經濟數據。《路透》的調查顯示，鑒於三季度前兩個月工業、消費等經濟指標超預期下行，

而逆周期政策效果尚未顯現效果，９月雖有改善但不足以逆轉三季度經濟增速下行的趨勢，預計

三季度ＧＤＰ同比增速微降至６﹒１％，再創季度紀錄低位。而中國第二季ＧＤＰ增６﹒２％，

成為當前自１９９２年有紀錄以來的季度ＧＤＰ最低值。

外資對有關數據看法亦悲觀，瑞銀看得最淡，該行首席中國經濟學家汪濤於報告中指出，預

料內地出口或進一步走弱，估計第三季ＧＤＰ跌穿６％水平，低見５﹒９％，直至明年第二季才

會適度回升。

由於外界對有關數據都不予看好，在觀望氣氛下滬深表現冷淡，滬綜指今日保持窄幅上落，

全日振幅僅０﹒５８％，最終收跌０﹒０５％，連續三日下跌，報２９７７﹒３３點，深成指微

升０﹒０３％。悶局下兩市成交３６１３億元人民幣，按日跌１４﹒７％。



＊港股兩連升，欲攻兩萬七＊



香港特首林鄭的《施政報告》助市民上車，刺激本地地產股上揚，港股延續升勢，今早高開

１４４點，升幅曾最多漲至２９２點，高見２６９５６點，逼近兩萬七關。午後，本地地產股升

勢回順，恆指升幅收窄，最終收報２６８４８，升１８４點或升０﹒６９％，主板成交７２１億

元。

重磅股方面，早前遭大和削目標的騰訊（００７００）無升跌，報３３１元；友邦

（０１２９９）有追捧一度收復五十天線，全日僅升０﹒９３％；大摩料中移動（００９４１）

第三季少賺２﹒３％，全日揚１﹒４６％。



＊大行唱好香港樓市，房屋問題仍難解＊



香港各界今日繼續把焦點放在特首林鄭月娥新一份施政報告，而引起最大討論的，就是放寬

九成按揭申請及收地。香港政府宣布，４００萬至８００萬元的住宅亦可做到九成按揭，市民支

付一成首期便可上車，但外界普遍有兩項憂慮，其一是勉強上車的年輕人負擔會加重，一旦遇上

樓價下跌所帶來的經濟風暴，上車人士有可能淪為負資產；其二新措施減低投機人士的買樓成本

，變相鼓勵炒賣風氣，導致樓價炒升，與政府解決房屋問題的初衷背道而馳。

一眾大行均異口同聲稱，新措施利好本港地產業，瑞信稱新政釋放用家需求，大摩進一步表

示有關措施對中小型樓宇較豪宅更為受惠，並料帶動二手市場需求。但利好地產業的另一面，即

是樓市欣欣向榮，樓價節節上升，基層市民想實現上車夢則更難。

地產及收租股連續第二日上揚，擁有大量農地的新世界（０００１７）最獲看好，今日升

３﹒９％，恆基地產（０００１２）升１﹒３％，新地（０００１６）升０﹒８％，長實集團

（０１１１３）、信和置業（０００８３）升０﹒３％，領展房產基金（００８２３）更升１％

。



＊華為遭制裁業績仍向好，手機股普遍向陽＊



華為雖然多翻遭美國政府針對，第三季更是被列入「實體清單」後的第一個完整季度，但華

為依然交出不俗的成績表，截至２０１９年第三季度，實現銷售收入６１０８億元人民幣，按年

增長２４﹒４％；淨利潤率８﹒７％。

消費者業務方面，智能手機業務保持穩健增長，前三季度發貨量超過１﹒８５億台，按年增

長２６％；ＰＣ、平板、智能穿戴、智能音頻等新業務獲得高速增長。

董事長梁華表示，華為在５月份之前保持高速增長，雖被美國列入實體清單之後受到影響，

但還保持慣性增長，展望未來，華為成長受到阻礙，但不會改變前進的方向。華為將繼續投資未

來，計劃２０１９年研發投資１２００億人民幣。

針對美國的制裁，梁華坦言，美國供應商還沒有恢復一些關鍵產品領域的供應，例如

Ａｎｄｒｏｉｄ系統等，下半年華為智能手機在海外市場還是有挑戰。如果美國政府未來繼續不

允許恢復供貨，華為也有能力發展自己的操作系統和生態。

華為業績強勁，一眾手機相關股亦有支持。通達集團（００６９８）漲３﹒４％，瑞聲科技

（０２０１８）漲２﹒１％，舜宇光學（０２３８２）升２％，丘鈦科技（０１４７８）升

１﹒８％，高偉電子（０１４１５）亦升０﹒８％。



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