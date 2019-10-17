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即市新聞

17/10/2019 09:05

《投資心得－潘鐵珊》亞盛醫藥產品變現能力高，中長線前景不俗

　　《投資心得》中美貿易談判再現曙光，港股氣氛漸趨穩定，有利新股市場表現。現正招股的
亞盛醫藥（０６８５５）是全球領先的中國原創生物製藥公司，從事開發治療癌症、乙型肝炎病
毒（ＨＢＶ）及衰老相關疾病的創新藥物，產品「變現」能力高，擁有多項增長亮點可留意。

＊明年申請新藥上市，收入將出現爆炸性增長＊

　　集團就產品研發及商業化取得了重大進展，截至２０１９年６月３０日，亞盛醫藥正在中國
、美國及澳大利亞開展２８項Ｉ期或ＩＩ期臨床試驗，研究新藥在單一用藥或聯合療法方面的潛
力。公司核心產品ＨＱＰ１３５１是亞盛醫藥臨床進度最快的藥物，目前已進入關鍵註冊臨床Ｉ
Ｉ期試驗，預計明年申請新藥上市，料集團收入將出現爆炸性增長。
　　在產品布局上，集團主力凋亡領域及多個標靶藥物，擁有多項具有“Ｆｉｒｓｔ－ｉｎ－
Ｃｌａｓｓ”潛質和三項具備”Ｂｅｓｔ－ｉｎ－Ｃｌａｓｓ”潛質的國際原創新藥，以享有較
高的估值。根據獨立行業顧問弗若斯特沙利文的報告顯示，亞盛醫藥是現時全球唯一一家擁有針
對所有三種已知關鍵細胞凋亡調節因數的積極臨床計劃的公司，在發現和開發靶向細胞凋亡路徑
中的ＰＰＩ的小分子療法領域上享先行者優勢，提高競爭潛力，有望成為創新開發標靶Ｂｃｌ－
２蛋白家族藥物的龍頭企業。

＊具良好的品牌效應，有助產品加快進軍市場＊

　　隨著全球人口老化，以及大眾對醫療及重大疾病治療的關注度不斷提升，來自醫療保健行業
的需求只會有增無減。雖然集團未來新藥的研發成功率屬風險因素之一，但從上述往績來看已經
有一定的進展。亞盛醫藥旗下多項候選藥物已獲中國政府認可，例如，ＡＰＧ－１３８７、ＡＰ
Ｇ－１２５２、ＡＰＧ－１１５　及　ＨＱＰ１３５１，均獲國家批准為有關「創新藥物開發」
的「國家科技重大專項」，良好的品牌效應，將有助產品加快進軍市場，為公司帶來盈利動力。
　　此外，集團積極實行強強聯手戰略，在全球多個國家和地區同步開展臨床試驗，跟世界權威
機構合作，大大提升成功率，當中包括與德克薩斯州大學ＭＤ　Ａｎｄｅｒｓｏｎ癌症中心達成
戰略合作。同時，集團與Ｕｎｉｔｙ共同研發衰老疾病相關藥物，捉緊巨大的市場發展空間。

＊多款藥物進入臨床試驗，成股價上升催化劑＊

　　今年大市表現陰晴不定，但醫藥板塊依然具抗跌力。受惠國策持續推動鼓勵創新及研發的憧
憬，未來將有更多資金追捧高質量創新製藥企業，而亞盛醫藥具有強大的研發能力，多款藥物進
入臨床試驗階段，且集團今次集資所得將主要用於推進主要產品臨床試驗及商業化，為集團的後
續盈利增長作好準備，催化股價上升動力，中長線前景不俗，投資者可考慮認購。
《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》（本欄逢周四刊出）

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