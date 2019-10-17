【國務會議】李克強：落實落細政策，全年減稅降費總額將超２萬億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李克強１６日主持召開國務院

常務會議，聽取今年減稅降費政策實施彙報，要求確保為企業減負擔、為發展增動能；部署以更

優營商環境進一步做好利用外資工作。



＊全年減稅降費總額將超過２萬億元＊



會議指出，今年以來各地、各有關部門狠抓減稅降費政策落實，前８個月全國減稅降費

１﹒５萬多億元，促進了企業減負、居民增收和就業增加，有效激發了市場活力，對對衝經濟下

行壓力、做好「六穩」、保持經濟運行在合理區間發揮了重要支撐作用。據測算，全年減稅降費

總額將超過２萬億元。下一步，一要落實落細減稅降費政策，及時研究解決企業反映的突出問題

，確保製造業等主要行業稅負明顯降低、建築業和交通運輸業等行業稅負有所降低、其他行業稅

負只減不增。進一步治理違規涉企收費。

二要指導各地加強財政預算管理，政府要堅持過「緊日子」，嚴控一般性支出。落實省級政

府主體責任，支持基層財政困難地區保工資、保運轉、保基本民生。落實增值稅留抵退稅分擔機

制，減輕部分地區財政壓力。

三要研究進一步推改革、促發展、增就業措施，聚焦鼓勵創業創新，研究對製造業重點行業

加大研發費用加計扣除比例，增強發展內生動力和後勁。

