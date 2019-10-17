【國務會議】李克強：外資銀行券商基金業務範圍限制全面取消

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李克強１６日主持召開國務院

常務會議，會議確定，要持續深化「放管服」改革，打造更有吸引力的營商環境，進一步做好利

用外資四大舉措。



＊優化汽車外資政策＊



一是擴大對外開放領域。清理取消未納入全國和自貿試驗區外商投資准入負面清單的限制措

施。全面取消在華外資銀行、證券公司、基金管理公司業務範圍限制，落實好新修改的外資銀行

和外資保險公司管理條例。優化汽車外資政策，保障內外資汽車製造企業生產的新能源汽車享受

同等市場准入待遇。修訂乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法，允許外資

在華投資的整車企業間轉讓積分。

二是促進投資便利化。擴大資本項目收入支付便利化改革試點範圍。支持外資企業自主選擇

借用外債模式，鼓勵其資本金依法用於境內股權投資。對外資項目，合併規劃選址和用地預審，

合併建設用地規劃許可和用地批准。



＊不得強制或變相強制轉讓技術＊



三是平等保護外商投資合法權益。不得強制或變相強制外國投資者和外資企業轉讓技術，依

法保護商業秘密，完善電商平台專利侵權判定通知、移除規則。政府採購不得限定供應商所有制

形式、投資者國別、產品或服務品牌等。

四是支持地方加大招商引資力度。對招商部門、團隊內非公務員崗位實行更加靈活的激勵措

施，對出境招商活動、團組申請等予以支持。在中西部地區優先增設一批綜合保稅區。

