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即市新聞

17/10/2019 09:05

《思前想後－郭思治》美中達成初步協議，港股有望再創月內高位

　　《思前想後》中美貿易糾紛經過１３輪之高級別會議後，事件終有階段性之成果，中國同意
向美國購入達５００億美元的農產品，而美國亦暫緩執行徵收２５００億美元之中國入口貨關稅
至３０％，即相關問題已見紓緩，市場對此之反應頗為正面。當然，整件事情仍未完全解決，但
已有初步協議的出現，好倉大戶也稍主動，至低限度對股市而言，該可提供一次明顯反彈之機會

　
＊先低後高形態若繼續不變，月內應見更高位＊
　
　　受事件所帶動，港股近日升勢頗明顯，恆指自上周四（１０日）低位２５５２１點開始反彈
，至本周一（１４日）高位２６６３６點止計，在短短三個交易日內，累積反彈之幅度已達
１１１５點，且恆指更成功重越１０月３日之高位２６１９２點。即是說，本月大市之形態現已
扭轉為先低而後高。由於一個月之高低位是不該同時出現於三個交易日之內，故只要先低後高之
形態不變，在本月餘下之交易日，技術上該有更高之指數出現。一般而言，如低位在１０日內出
現，則高位該在本月下旬出現。
　
＊重上多條主要平均線，已擺脫欲試底之趨勢＊
　
　　移動線方面之表現亦漸見喘定，大市經過連升三日之走勢後，已成功重上１０天線
（約２６１２２點）、５０天線（約２６１６５點）及２０天線（約２６２１０點），只要大市
能保持此形態不變，技術上該有利於進一步上試１００天線（約在２７０５０點左近），甚至挑
戰２５０天線（約在２７３０７點左近），當然，即使大市能進一步突破１００天及２５０天線
，亦不代表大牛市重現，但恆指如能重越上述各組常用之平均移動線，至少代表整個大市初步已
擺脫欲試底之趨勢。
　
＊若穩守十天廿天五十天線，大市波幅望擴闊＊
　
　　截至目前為止，今年大市之形態仍暫屬先低而後高，恆指暫由１月３日之低位２４８９６點
升至４月１５日之高位３０２８０點，即年內之波幅暫仍只得５３８４點，此波幅之中位數為
２７５８８點，以恆指約位於２６５００點計，技術上是位於年內波幅之下半段，論表現當屬稍
偏淡，至於今年大市之波幅會否擴闊，首先要留意的是在本年餘下之交易日，恆指能否續穩守於
１０天、５０天及２０天線之上。
　
＊近周半新股投機味濃，回調幅度恐會相當大＊
　
　　近周半新股表現相當熾烈，不少更帶著極濃厚的投機性，正正是由於升幅遠超預期，故吸引
不少喜歡短炒的散戶入局。首先，由於股價上升只靠資金追捧，與基本因素完全無關，故一旦資
金撤出，股價回調幅度恐不會少，回落速度亦會遠高於預期。考慮到回吐風險實在過大，建議散
戶不宜沾手，需小心任何止蝕之決定均可能無法執行，因股價跌勢恐頗為急速。
《帝鋒證券及資產管理行政總裁　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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