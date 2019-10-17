《思前想後－郭思治》美中達成初步協議，港股有望再創月內高位

《思前想後》中美貿易糾紛經過１３輪之高級別會議後，事件終有階段性之成果，中國同意

向美國購入達５００億美元的農產品，而美國亦暫緩執行徵收２５００億美元之中國入口貨關稅

至３０％，即相關問題已見紓緩，市場對此之反應頗為正面。當然，整件事情仍未完全解決，但

已有初步協議的出現，好倉大戶也稍主動，至低限度對股市而言，該可提供一次明顯反彈之機會

。



＊先低後高形態若繼續不變，月內應見更高位＊



受事件所帶動，港股近日升勢頗明顯，恆指自上周四（１０日）低位２５５２１點開始反彈

，至本周一（１４日）高位２６６３６點止計，在短短三個交易日內，累積反彈之幅度已達

１１１５點，且恆指更成功重越１０月３日之高位２６１９２點。即是說，本月大市之形態現已

扭轉為先低而後高。由於一個月之高低位是不該同時出現於三個交易日之內，故只要先低後高之

形態不變，在本月餘下之交易日，技術上該有更高之指數出現。一般而言，如低位在１０日內出

現，則高位該在本月下旬出現。



＊重上多條主要平均線，已擺脫欲試底之趨勢＊



移動線方面之表現亦漸見喘定，大市經過連升三日之走勢後，已成功重上１０天線

（約２６１２２點）、５０天線（約２６１６５點）及２０天線（約２６２１０點），只要大市

能保持此形態不變，技術上該有利於進一步上試１００天線（約在２７０５０點左近），甚至挑

戰２５０天線（約在２７３０７點左近），當然，即使大市能進一步突破１００天及２５０天線

，亦不代表大牛市重現，但恆指如能重越上述各組常用之平均移動線，至少代表整個大市初步已

擺脫欲試底之趨勢。



＊若穩守十天廿天五十天線，大市波幅望擴闊＊



截至目前為止，今年大市之形態仍暫屬先低而後高，恆指暫由１月３日之低位２４８９６點

升至４月１５日之高位３０２８０點，即年內之波幅暫仍只得５３８４點，此波幅之中位數為

２７５８８點，以恆指約位於２６５００點計，技術上是位於年內波幅之下半段，論表現當屬稍

偏淡，至於今年大市之波幅會否擴闊，首先要留意的是在本年餘下之交易日，恆指能否續穩守於

１０天、５０天及２０天線之上。



＊近周半新股投機味濃，回調幅度恐會相當大＊



近周半新股表現相當熾烈，不少更帶著極濃厚的投機性，正正是由於升幅遠超預期，故吸引

不少喜歡短炒的散戶入局。首先，由於股價上升只靠資金追捧，與基本因素完全無關，故一旦資

金撤出，股價回調幅度恐不會少，回落速度亦會遠高於預期。考慮到回吐風險實在過大，建議散

戶不宜沾手，需小心任何止蝕之決定均可能無法執行，因股價跌勢恐頗為急速。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

